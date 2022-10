UFC Gaubitsch trumpft bei Pleißing/W. auf

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:03

2. Klasse Pulkautal: Rund 120 Besucher bildeten die Kulisse zu diesem Spiel der 8. Runde. Der UFC Gaubitsch erreichte einen 3:1-Erfolg beim USV Pleißing/W. Gaubitsch erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Lange Zeit stand auf beiden Seiten die Null. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Lukas Prukl auf Seiten der Gäste das 1:0 (41.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Manuel Nekam einen weiteren Treffer für den UFC Gaubitsch. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Jiri Ruzicka verkürzte per Strafstoß für Pleißing/W. später in der 57. Minute auf 1:2. Pleißings Patrick Hlavka musste nach 73 Minuten mit Gelb-Rot (Unsportlichkeit) vom Platz. Kurz vor Ultimo war noch Krystof Petrasek zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des UFC Gaubitsch verantwortlich (81.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Gaubitsch die drei Zähler unter Dach und Fach.

Gaubitsch setzt sich von Pleißing ab

Der USV Pleißing/W. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit erst neun erzielten Toren haben die Gastgeber im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Pleißing/W. alles andere als positiv. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der USV Pleißing/W. in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit nur acht Gegentoren stellt der UFC Gaubitsch die sicherste Abwehr der Liga. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des UFC Gaubitsch bei.

Gaubitsch setzte sich mit diesem Sieg von Pleißing/W. ab und belegt nun mit elf Punkten den achten Rang, während der USV Pleißing/W. weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Pleißing/W. auf den SV Manhartsberg, der UFC Gaubitsch spielt am selben Tag gegen den SV Eintracht Pulkautal.

2. Klasse Pulkautal: USV Pleißing/W. – UFC Gaubitsch, 1:3 (0:2)

81 Krystof Petrasek 1:3

57 Jiri Ruzicka 1:2

45 Manuel Nekam 0:2

41 Lukas Prukl 0:1