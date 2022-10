Hanfthal schlittert gegen Guntersdorf ins Debakel

Details Montag, 17. Oktober 2022 00:47

2. Klasse Pulkautal: Etwa 70 Zuschauer kamen nach Guntersdorf und wollten das Spiel gegen den UFC Hanfthal sehen. Guntersdorf führte Hanfthal nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. An der Favoritenstellung ließ der SC Guntersdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen den UFC Hanfthal einen Sieg davon.

Pavel Novotny brachte sein Team in der achten Minute nach einem Eckball per Kopf nach vorn. Kurz darauf kamen auch die Gäste erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Michal Ondica machte in der 48. Minute das 2:0 von Guntersdorf perfekt. Mit dem 3:0 von Jaroslav Naplava für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Novotny baute den Vorsprung des SC Guntersdorf in der 78. Minute auf 4:0 aus. Ondica überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Guntersdorf (85.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Christian Hogl, der das 6:0 aus Sicht des SC Guntersdorf perfekt machte (88.). Letztlich feierte Guntersdorf gegen Hanfthal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Guntersdorf klettert auf Rang sechs

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Guntersdorf auf den sechsten Rang kletterte. Guntersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Der SC Guntersdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Der UFC Hanfthal befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Guntersdorf weiter im Abstiegssog. Hanfthal musste schon 27 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte der Tabellenletzte bisher einen Sieg und kassierte acht Niederlagen. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist der UFC Hanfthal weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SC Guntersdorf war am Ende kein Kraut gewachsen.

Guntersdorf stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim UFC Wildendürnbach vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Hanfthal den USV Nappersdorf.

2. Klasse Pulkautal: SC Guntersdorf – UFC Hanfthal, 6:0 (1:0)

88 Christian Hogl 6:0

85 Michal Ondica 5:0

78 Pavel Novotny 4:0

50 Jaroslav Naplava 3:0

48 Michal Ondica 2:0

8 Pavel Novotny 1:0