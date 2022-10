Fallbach nach Sieg gegen Hanfthal zurück in der Spur

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:24

2. Klasse Pulkautal: Nichts zu holen gab es für den UFC Hanfthal beim USC Fallbach. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 2:1. Fallbach wurde vor fast 100 Besuchern der Favoritenrolle somit gerecht.

Vor den Augen der rund 100 Zuschauer stellte Manuel Prokesch schon früh das 1:0 für den USC Fallbach sicher (2.). Fallbachs Keeper Martin Steingassner parierte in Minute vier einen Elfmeter der Gäste. Bereits in der elften Minute erhöhte Josef Niessler den Vorsprung von Fallbach auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Hanfthals Johannes Öfferl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 ein (75.). Obwohl dem USC Fallbach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der UFC Hanfthal zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Fallbach führt das Tabellenmittelfeld an

Fallbach schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 19 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Die Saison des USC Fallbach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Fallbach noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Hanfthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht der UFC Hanfthal in der Rückrunde von der zehnten Position an. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Hanfthal liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 30 Gegentreffer fing. Der UFC Hanfthal überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 26.03.2023 für den USC Fallbach auf der eigenen Anlage gegen den UFC Wildendürnbach. Hanfthal tritt am gleichen Tag beim SV Eintracht Pulkautal an.

