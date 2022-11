UFC Gaubitsch holt Punkt beim SV Pulkau erst in der Nachspielzeit

Details Montag, 31. Oktober 2022 00:12

2. Klasse Pulkautal: Etwa 140 Zuschauer wollten das Duell zwischen dem SV Pulkau und dem UFC Gaubitsch mitverfolgen. Der SV Pulkau trennte sich an diesem Sonntag vom UFC Gaubitsch mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Die Zuschauer mussten mehr als eine halbe Stunde lang auf den ersten Treffer warten. Jiri Mica brachte den UFC Gaubitsch in der 35. Minute dann ins Hintertreffen. Wer glaubte, die Gäste seien geschockt, irrte. Patrik Strick machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (39.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Juraj Zaturecky mit dem 2:1 für Pulkau zur Stelle (44.). Zur Pause war das Heimteam im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für Gaubitsch avancierte Lukas Prukl zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (91.) doch noch den Ausgleich erzielte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SV Pulkau und der UFC Gaubitsch spielten unentschieden.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Pulkau im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 55 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Pulkautal. Der SV Pulkau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit dem Gewinnen tut sich der UFC Gaubitsch weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit diesem Unentschieden verpasste Gaubitsch die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den achten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Pulkau verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 26.03.2023 den SV Manhartsberg. Kommenden Samstag (14:00 Uhr) tritt der UFC Gaubitsch beim SC Guntersdorf an.

2. Klasse Pulkautal: SV Pulkau – UFC Gaubitsch, 2:2 (2:1)

91 Lukas Prukl 2:2

44 Juraj Zaturecky 2:1

39 Patrik Strick 1:1

35 Jiri Mica 1:0