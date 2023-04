Nappersdorf lässt es gegen Pleißing/W. richtig krachen

Details Sonntag, 02. April 2023 00:54

2. Klasse Pulkautal: Mit 1:4 verlor Pleißing/W. am vergangenen Samstag vor rund 75 Fußballfans deutlich gegen Nappersdorf. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des USV Nappersdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel war der USV Pleißing/W. mit 2:6 krachend untergegangen.

Der Tabellenletzte erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Josef Licka traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Doch schon nach 15 Minuten ertönte ein Elferpfiff. Mario Weiss war zur Stelle und markierte vom Punkt das 1:1 von Nappersdorf (15.). Stefan Zinkel ließ sich in der 32. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den Gast. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Vojtech Pazdera einen weiteren Treffer für den USV Nappersdorf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 sicherte Zinkel Nappersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (48.). Der Unparteiische tadelte Reinhard Krysl vom USV Nappersdorf und warf ihn nach einer Tätlichkeit mit glatt Rot vom Platz (90.). Letztlich fuhr Nappersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Souveräner Erfolg von Nappersdorf

Pleißing/W. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt das Heimteam weiter im Schlamassel. 13:51 – das Torverhältnis des USV Pleißing/W. spricht eine mehr als deutliche Sprache. Pleißing/W. musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USV Pleißing/W. insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation von Pleißing/W. ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den USV Nappersdorf handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein.

Nappersdorf ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die dritte Position vorgerückt. Mit beeindruckenden 54 Treffern stellt der USV Nappersdorf den besten Angriff der 2. Klasse Pulkautal. Mit dem Sieg knüpfte der USV Nappersdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Nappersdorf neun Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Der USV Pleißing/W. tritt am kommenden Freitag beim USC Fallbach an, Nappersdorf empfängt am selben Tag den UFC Gaubitsch.

2. Klasse Pulkautal: USV Pleißing/W. – USV Nappersdorf, 1:4 (1:3)

