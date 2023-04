Der UFC Gaubitsch gewinnt das Torfestival gegen den SC Guntersdorf

Details Sonntag, 02. April 2023 00:55

2. Klasse Pulkautal: Der UFC Gaubitsch und Guntersdorf lieferten sich vor 80 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Gegen Gaubitsch setzte es für den SC Guntersdorf eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Guntersdorf und der UFC Gaubitsch mit 3:3 voneinander getrennt.

Der UFC Gaubitsch erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Petr Fojtik traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Das Heimteam baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Manuel Spacek beförderte den Ball in der siebten Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Gaubitsch auf 2:0. Die Heimelf ließ nicht locker. Fojtik brachte den UFC Gaubitsch in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (13.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Alexander Fischer den Vorsprung des UFC Gaubitsch sogar auf 4:0 (45.). Das überzeugende Auftreten von Gaubitsch fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Der zweite Durchgang zeigte ein völlig anderes Gesicht. Christian Hogl verkürzte für den SC Guntersdorf später in der 53. Minute per Strafstoß auf 1:4. Der Gast roch nun Lunte und Vahdet Günes markierte das 2:4 (56.). Wieder nur zwei Minuten später hatte Pavel Novotny sogar den Anschlusstreffer zum 4:3 parat. Guntersdorf steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass der SC Guntersdorf etwas hätte mitnehmen können.

Innerhalb von fünf Minuten von 4:0 auf 4:3

Für den UFC Gaubitsch ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Vier Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der UFC Gaubitsch derzeit auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist Gaubitsch wieder in der Erfolgsspur.

Mit 22 Zählern aus 13 Spielen steht Guntersdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der SC Guntersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

Der UFC Gaubitsch tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim USV Nappersdorf an. Einen Tag später empfängt Guntersdorf den SV Manhartsberg.

