Hollabrunn überrollt Pulkau

Details Samstag, 08. April 2023 00:49

2. Klasse Pulkautal: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ATSV Hollabrunn und der SV Pulkau vor 50 Fans mit dem Endstand von 7:0. Damit wurde Hollabrunn der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 4:9-Abreibung aus Sicht von Pulkau zu Ende gegangen.

Der ATSV Hollabrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jovan Pavlovic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Der Tabellenführer machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Amir Zeka (8.). Mit dem 3:0 durch Turgut Tazi schien die Partie bereits in der zwölften Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Serkan Ciftci (16.) und Sasa Sormaz (22.) brachten Hollabrunn mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Die Hintermannschaft des SV Pulkau glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwanden die Gäste mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. Besmir Ferati legte in der 62. Minute zum 6:0 für den ATSV Hollabrunn nach. Marko Petrovic stellte schließlich in der 86. Minute den 7:0-Sieg für Hollabrunn sicher. Mit dem Spielende fuhr Hollabrunn einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Pulkau klar, dass gegen den ATSV Hollabrunn heute kein Kraut gewachsen war.

Pulkau ohne Chance

Wer soll den ATSV Hollabrunn noch stoppen? Hollabrunn verbuchte gegen den SV Pulkau die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Pulkautal weiter an. Die Offensive des ATSV Hollabrunn in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Pulkau war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 50-mal schlugen die Angreifer von Hollabrunn in dieser Spielzeit zu. Elf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ATSV Hollabrunn. Seit acht Begegnungen hat Hollabrunn das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SV Pulkau. Die mittlerweile 73 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Pulkau bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Pulkau alles andere als positiv. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Pulkau weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den ATSV Hollabrunn war am Ende kein Kraut gewachsen.

Nächsten Freitag (20:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Hollabrunn mit dem SV Eintracht Pulkautal. Der SV Pulkau hat nächste Woche den SC Guntersdorf zu Gast.

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – SV Pulkau, 7:0 (5:0)

86 Marko Petrovic 7:0

62 Besmir Ferati 6:0

22 Sasa Sormaz 5:0

16 Serkan Ciftci 4:0

12 Turgut Tazi 3:0

8 Amir Zeka 2:0

2 Jovan Pavlovic 1:0

