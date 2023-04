Guntersdorf und Manhartsberg liefern sich torreiches Remis

Details Sonntag, 09. April 2023 00:47

2. Klasse Pulkautal: Manhartsberg hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 4:4 lautete das Resultat vor rund 70 Besuchern. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der SC Guntersdorf beim SV Manhartsberg triumphiert und einen 1:0-Sieg für sich beansprucht.

Jan Nespesny brachte Manhartsberg in der 17. Spielminute in Führung. Patrick Mikolasek erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 19 Minuten per Strafstoß auf 2:0. Die Hintermannschaft von Guntersdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 50. Minute erzielten die Gastgeber das 1:2 durch Vahdet Günes. Der SV Manhartsberg stellte das 3:1 sicher (51.) und Thomas Köck ließ sich als Torschütze feiern. Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Nespesny bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (58.). Das Spiel schien bereits entschieden, doch die Heimelf schaltete nochmal zwei Gänge hoch. Für das 2:4 des SC Guntersdorf zeichnete Lorenz Lehner verantwortlich (65.). Georg Kurzweil war es, der in der 69. Minute das Spielgerät mit einem Freistoß im Tor von Manhartsberg unterbrachte. Christian Hogl verwandelte dann noch einen Strafstoß zum 4:4-Ausgleich. Der SV Manhartsberg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Guntersdorf noch ein Unentschieden.

Guntersdorf bewies Moral

Mit 23 Zählern aus 14 Spielen steht der SC Guntersdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nur einmal ging Guntersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Manhartsberg in der Tabelle auf Platz fünf. Die Offensivabteilung des SV Manhartsberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 46-mal zu. In den letzten fünf Partien rief Manhartsberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Sechs Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat der SC Guntersdorf momentan auf dem Konto. Neun Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat der SV Manhartsberg derzeit auf dem Konto.

Guntersdorf stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Pulkau vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Manhartsberg den USV Nappersdorf.

2. Klasse Pulkautal: SC Guntersdorf – SV Manhartsberg, 4:4 (0:2)

87 Christian Hogl 4:4

69 Georg Kurzweil 3:4

65 Lorenz Lehner 2:4

58 Jan Nespesny 1:4

51 Thomas Koeck 1:3

50 Vahdet Guenes 1:2

19 Patrick Mikolasek 0:2

17 Jan Nespesny 0:1

