Remis im Topspiel zwischen Hollabrunn und Pulkautal

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:31

2. Klasse Pulkautal: Hollabrunn und Eintracht Pulkautal teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete vor 130 Zuschauern mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Der SV Eintracht Pulkautal hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Die Heimelf begann stark. Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Jovan Pavlovic das schnelle 1:0 für den ATSV Hollabrunn erzielte. Bereits in der elften Minute erhöhte Filip Kostic den Vorsprung von Hollabrunn. Die Gäste mussten sich dann erstmal fangen. Jakob Schreder war zur Stelle und markierte das 1:2 von Eintracht Pulkautal (36.). Zur Pause war der ATSV Hollabrunn im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Moritz Sulzberger für einen Treffer sorgte (96.). Gedanklich hatte Hollabrunn den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SV Eintracht Pulkautal am Ende noch den Teilerfolg.

Remis dank „Last-Minute- Sulzberger “

Offensiv sticht der ATSV Hollabrunn in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 52 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Heimmannschaft die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Trotzdem bleibt der Ligaprimus an der Tabellenspitze. Auch wenn Eintr. Pulkautal mit einer Niederlage seltener verlor, steht Hollabrunn mit 34 Punkten auf Platz eins und damit vor dem SV Eintracht Pulkautal. Eintr. Pulkautal ist nun seit vier Spielen, der ATSV Hollabrunn seit neun Partien unbesiegt.

Für Hollabrunn geht es schon am Sonntag beim SC Guntersdorf weiter. Für den SV Eintracht Pulkautal geht es schon am Sonntag weiter, wenn man die SU Grabern empfängt.

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – SV Eintracht Pulkautal, 2:2 (2:1)

96 Moritz Sulzberger 2:2

36 Jakob Schreder 2:1

11 Filip Kostic 2:0

7 Jovan Pavlovic 1:0

