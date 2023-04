Sieg über Nappersdorf: Hollabrunn legt wieder vor

Details Samstag, 29. April 2023 00:03

2. Klasse Pulkautal: Nach der Auswärtspartie gegen Hollabrunn stand Nappersdorf mit leeren Händen da. Der ATSV Hollabrunn gewann vor rund 150 Zuschauern mit 3:1. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ATSV Hollabrunn heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Der USV Nappersdorf hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Schon nach wenigen Sekunden kamen die Gastgeber zu ihrer ersten großen Chance. Vojtech Pazdera brachte die Gäste in der 16. Minute in Front. Mit seinem Platzverweis (37.) erwies Trainer Martin Gremmel seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet Nappersdorf gehörig unter Druck. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Das 1:1 von Hollabrunn stellte Serkan Ciftci per Elfmeter sicher (45+1.). Reinhard Krysl erwies dem USV Nappersdorf den nächsten Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (70.). Pazdera von Nappersdorf sah in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Amir Zeka schoss für den ATSV Hollabrunn in der 85. Minute das zweite Tor. In Minute 86 der nächste Rückschlag für den USV Nappersdorf: Wolfgang Meier sieht den zweiten gelben Karton. Jovan Pavlovic war es, der kurz vor Ultimo das 3:1 besorgte und Hollabrunn inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Avni Imeri vom Spitzenreiter noch eine Rote Karte abholte (91.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte das Heimteam schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Rote Welle: Platzverweis von Trainer Gremmel leitet Pleite ein

Die errungenen drei Zähler gingen für den ATSV Hollabrunn einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit dem Sieg baute der ATSV Hollabrunn die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Hollabrunn zwölf Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Trotz der Schlappe behält Nappersdorf den fünften Tabellenplatz bei. Der USV Nappersdorf verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

Nach Hollabrunn stellt Nappersdorf mit 56 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Mit insgesamt 37 Zählern befindet sich der ATSV Hollabrunn voll in der Spur. Die Formkurve des USV Nappersdorf dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Samstag (20:00 Uhr) reist Hollabrunn zum USC Fallbach, tags zuvor begrüßt Nappersdorf den SC Guntersdorf vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – USV Nappersdorf, 3:1 (1:1)

89 Jovan Pavlovic 3:1

85 Amir Zeka 2:1

46 Serkan Ciftci 1:1

16 Vojtech Pazdera 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei