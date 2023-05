Pulkau verliert das Heimspiel gegen Fallbach

Details Sonntag, 30. April 2023 00:45

2. Klasse Pulkautal: Etwas mehr als 60 Besucher kamen zum Spiel der 17. Runde nach Pulkau. Fallbach kam gegen den SV Pulkau zu einem klaren 4:1-Erfolg. Die Überraschung blieb aus: Gegen den USC Fallbach kassierte Pulkau eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel war 3:1 für Fallbach ausgegangen.

Die Heimelf kam zunächst besser in die Partie. Daniel Haider versenkte die Kugel zum 1:0 (21.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde jubelten auch die Gäste zum ersten Mal. Klaus Zechmeister trug sich in der 32. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 1:1. Vor dem Seitenwechsel sorgte Jan Krejci mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SV Pulkau und markierte das 2:1. Zur Pause wusste der USC Fallbach eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In Halbzeit zwei machten die Gäste schnell ernst. Manuel Prokesch machte in der 50. Minute das 3:1 des Gasts perfekt. Der Treffer von Dominik Silinger in der 80. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den noch möglichen Aufstieg. Letzten Endes ging Fallbach im Duell mit Pulkau als Sieger hervor.

Fallbach mischt weiter vorne mit

Der SV Pulkau bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Der Gastgeber musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Pulkau insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Pulkau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Im Tableau hatte der Sieg des USC Fallbach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. Fallbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Seit sechs Begegnungen hat der USC Fallbach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Pulkau. Nach der Niederlage gegen Fallbach ist der SV Pulkau aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Pulkautal.

Pulkau gibt am Samstag seine Visitenkarte beim UFC Hanfthal ab. Kommenden Montag (16:30 Uhr) tritt der USC Fallbach beim UFC Gaubitsch an.

2. Klasse Pulkautal: SV Pulkau – USC Fallbach, 1:4 (1:2)

80 Dominik Silinger 1:4

50 Manuel Prokesch 1:3

45 Jan Krejci 1:2

32 Klaus Zechmeister 1:1

21 Daniel Haider 1:0

