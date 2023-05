UFC Gaubitsch besiegt Grabern souverän

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:07

2. Klasse Pulkautal: Mit 1:4 verlor Grabern am vergangenen Freitag vor 80 Fans deutlich gegen den UFC Gaubitsch. Gaubitsch erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Der Tabellennachzügler überraschte die Gäste mit einem frühen Treffer. Lukas Matyska war zur Stelle und markierte das 1:0 der SU Grabern (12.). Gut zwanzig Minuten später war die Führung aber wieder Geschichte. Manuel Nekam ließ sich in der 34. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den UFC Gaubitsch. Petr Fojtik machte in der 39. Minute das 2:1 des Gasts perfekt. Der UFC Gaubitsch führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Das 3:1 für Gaubitsch stellte erneut Fojtik sicher. In der 85. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Michael Strick stellte schließlich in der 89. Minute den 4:1-Sieg für den UFC Gaubitsch sicher. Am Ende verbuchte der UFC Gaubitsch gegen Grabern einen Sieg.

Fojtik-Doppelpack dreht die Partie

Die SU Grabern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Grabern die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Gaubitsch setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Im Angriff weist die SU Grabern deutliche Schwächen auf, was die nur 25 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv. In den letzten fünf Begegnungen holte Grabern insgesamt nur drei Zähler.

Der UFC Gaubitsch klettert nach diesem Spiel auf den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat der UFC Gaubitsch derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Gaubitsch konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Die SU Grabern hat nächste Woche den UFC Wildendürnbach zu Gast. Am 13.05.2023 empfängt der UFC Gaubitsch in der nächsten Partie den USV Pleißing/W.

2. Klasse Pulkautal: SU Grabern – UFC Gaubitsch, 1:4 (1:2)

89 Michael Strick 1:4

85 Petr Fojtik 1:3

39 Petr Fojtik 1:2

34 Manuel Nekam 1:1

12 Lukas Matyska 1:0

