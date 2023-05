Später Sieg von Eintracht Pulkautal beim USV Nappersdorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:02

2. Klasse Pulkautal: Der SV Eintracht Pulkautal gewann das Freitagsspiel gegen den USV Nappersdorf mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte Eintracht Pulkautal dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem Tabellenprimus einen knappen 3:2-Sieger.

Die Gäste begann stark, doch die erste Topchance im Spiel hatten die Gastgeber. In Minute 23 musste der Gäste-Kepper erneut mit einer Glanzparade die Null festhalten. Nappersdorf ging dann vor 90 Zuschauern doch in Führung. Mario Weiss war es, der in der 39. Minute vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle war. Das Heimteam bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Johann Klutz, ebenfalls per Strafstoß, für den Ausgleich sorgte (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zum Mann des Spiels avancierte Martin Rygl, der für den SV Eintracht Pulkautal in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (85.). Am Ende verbuchte Eintr. Pulkautal gegen den USV Nappersdorf einen Sieg.

Die Eintracht gewinnt das Topspiel

Trotz der Schlappe behält Nappersdorf den fünften Tabellenplatz bei. Zehn Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der USV Nappersdorf momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Nappersdorf insgesamt nur drei Zähler.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Eintracht Pulkautal 44 Zähler zu Buche. Mit nur 24 Gegentoren stellt der Gast die sicherste Abwehr der Liga. Seit acht Begegnungen hat Eintr. Pulkautal das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der USV Nappersdorf tritt am Donnerstag, den 18.05.2023, um 16:30 Uhr, beim SV Manhartsberg an. Drei Tage später (17:00 Uhr) empfängt der SV Eintracht Pulkautal den UFC Gaubitsch.

2. Klasse Pulkautal: USV Nappersdorf – SV Eintracht Pulkautal, 1:2 (1:1)

85 Martin Rygl 1:2

42 Johann Klutz 1:1

39 Mario Weiss 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei