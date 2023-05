Fallbach gewinnt Torfestival beim SC Guntersdorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:07

2. Klasse Pulkautal: Gegen Fallbach holte sich Guntersdorf vor 70 Besuchern eine 3:5-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USC Fallbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Durch das 2:2 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Manuel Spacek war vor 70 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (4.) und traf ins eigene Tor. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Manuel Prokesch per Strafstoß den Vorsprung des USC Fallbach. Christian Hogl verkürzte für den SC Guntersdorf ebenfalls per Strafstoß später in der 24. Minute auf 1:2. Doppelpack für Fallbach: Nach seinem ersten Tor (30.) markierte Dominik Silinger wenig später seinen zweiten Treffer (36.). Der Gast gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Kurz nach Wiederbeginn trafen wieder die Hausherren. Für das 2:4 von Guntersdorf zeichnete Pavel Novotny verantwortlich (46.). Rostislav Varada brachte den USC Fallbach in ruhiges Fahrwasser, indem er das 5:2 erzielte (84.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Franz Bigler für einen Treffer sorgte (92.). Am Schluss siegte Fallbach gegen den SC Guntersdorf.

Silinger-Doppelpack brachte die Vorentscheidung

Guntersdorf befindet sich mit 26 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Der USC Fallbach hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Guntersdorf weiter die dritte Tabellenposition inne. Mit 58 geschossenen Toren gehört Fallbach offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Pulkautal. Zwölf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der USC Fallbach derzeit auf dem Konto.

Der Motor von Guntersdorf stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Fallbach, wo man insgesamt 39 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Guntersdorf auf den UFC Hanfthal, der USC Fallbach spielt tags zuvor gegen den USV Nappersdorf.

2. Klasse Pulkautal: SC Guntersdorf – USC Fallbach, 3:5 (1:4)

92 Franz Bigler 3:5

84 Rostislav Varada 2:5

46 Pavel Novotny 2:4

36 Dominik Silinger 1:4

30 Dominik Silinger 1:3

24 Christian Hogl 1:2

12 Manuel Prokesch 0:2

4 Eigentor durch Manuel Spacek 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei