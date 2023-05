Pulkaus Lepan trifft zum Last-Minute-Sieg gegen Grabern

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:02

2. Klasse Pulkautal: Im Spiel der SU Grabern gegen den SV Pulkau gab es vor 60 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Pulkau war im Hinspiel gegen Grabern in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 7:2-Sieg eingefahren.

Der SV Pulkau ging in Minute 13 durch einen Treffer von Gerhard Schön in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Vasil Ivanov zum 1:1-Ausgleich für die SU Grabern. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Etwas später behauptete sich Pulkau gegen die Hintermannschaft von Grabern. Neuer Spielstand: 2:1 (64.) - Torschütze war Philipp Döller. Die SU Grabern hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Stefan Panzer den Ausgleich (65.). Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Marko Lepan. In der Nachspielzeit war Lepan zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den SV Pulkau (91.). Letzten Endes holte Pulkau gegen Grabern drei Zähler.

In letzter Sekunde: Lepan trifft zum Sieg

Die SU Grabern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den elften Tabellenplatz bei. In der Verteidigung von Grabern stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich die SU Grabern schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Grabern wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Mit 19 ergatterten Punkten steht der SV Pulkau auf Tabellenplatz neun. Mit 89 Toren fing sich Pulkau die meisten Gegentore in der 2. Klasse Pulkautal ein. Der SV Pulkau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Die SU Grabern tritt erst am 02.06.2023 (20:00 Uhr) zum nächsten Spiel beim ATSV Hollabrunn an. Einen Tag später empfängt Pulkau den USV Pleißing/W.

2. Klasse Pulkautal: SU Grabern – SV Pulkau, 2:3 (1:1)

91 Marko Lepan 2:3

65 Stefan Panzer 2:2

64 Philipp Doeller 1:2

42 Vasil Ivanov 1:1

13 Gerhard Schoen 0:1

