Eintracht Pulkautal entscheidet Topduell gegen Fallbach für sich

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:08

2. Klasse Pulkautal: Für Fallbach gab es in der Partie gegen Eintracht Pulkautal, an deren Endevor 140 Besuchern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Der SV Eintracht Pulkautal erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte der Tabellenprimus für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Die Anfangsphase des Spiel gestaltete sich ausgeglichen. 28 Minuten waren gespielt, als Stefan Hackl vor 140 Zuschauern die Führung für den Gast besorgte. Mit einem Tor Vorsprung für Eintracht Pulkautal ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Nach 58 Minuten knallte der Ball an die Querlatte der Gäste. Der SV Eintracht Pulkautal führte schließlich durch einen Treffer von Lukas Öhribauer das 2:0 herbei (74.). Der Schiedsrichter beendete das Spiel und damit schlug Eintr. Pulkautal den USC Fallbach auswärts mit 2:0.

Die Eintracht legt vor

Trotz der Niederlage belegt Fallbach weiterhin den vierten Tabellenplatz.

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Eintracht Pulkautal 48 Zähler zu Buche. Mit nur 25 Gegentoren hat Eintracht Pulkautal die beste Defensive der 2. Klasse Pulkautal. Zehn Spiele ist es her, dass der SV Eintracht Pulkautal zuletzt eine Niederlage kassierte.

In zwei Wochen, am 10.06.2023, tritt der USC Fallbach beim UFC Hanfthal an, während Eintr. Pulkautal zwei Tage früher den SV Manhartsberg empfängt.

2. Klasse Pulkautal: USC Fallbach – SV Eintracht Pulkautal, 0:2 (0:1)

74 Lukas Oehribauer 0:2

28 Stefan Hackl 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei