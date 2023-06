Gaubitsch nimmt Manhartsberg aus dem Titelrennen

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:05

2. Klasse Pulkautal: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des UFC Gaubitsch. Die Gäste setzten sich vor rund 100 Zuschauern mit einem 2:1 gegen Manhartsberg durch. Hängende Köpfe bei den Platzherren des SV Manhartsberg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 1:0 auf das Konto des Heimteams gegangen.

Die Gäste schockten den Gastgeber schon früh im Spiel. Für das erste Tor sorgte Manuel Nekam. In der elften Minute traf der Spieler von Gaubitsch ins Schwarze. Zur Pause wusste der UFC Gaubitsch eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Als die Schlussphase begann, durften auch die Heimsichen jubeln. David Kriz versenkte den Ball in der 75. Minute im Netz des UFC Gaubitsch. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Petr Fojtik Gaubitsch mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit (90+7.) die Führung brachte. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für den UFC Gaubitsch. Man hatte sich gegen Manhartsberg durchgesetzt.

Gaubitsch greift ins Titelrennen ein

Kurz vor Saisonende besetzt der SV Manhartsberg mit 44 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die gute Bilanz von Manhartsberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SV Manhartsberg bisher 14 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der Titel ist somit nicht mehr möglich.

Trotz des Sieges bleibt der UFC Gaubitsch auf Platz sechs. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Gaubitsch zu besiegen.

Donnerstag, den 08.06.2023 tritt Manhartsberg beim SV Eintracht Pulkautal an (17:30 Uhr), einen Tag später (20:00 Uhr) muss der UFC Gaubitsch seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SV Pulkau erledigen.

2. Klasse Pulkautal: SV Manhartsberg – UFC Gaubitsch, 1:2 (0:1)

97 Petr Fojtik 1:2

75 David Kriz 1:1

11 Manuel Nekam 0:1

