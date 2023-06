Eintracht Pulkautal kämpft sich zum Titel gegen Manhartsberg

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Der SV Eintracht Pulkautal und der SV Manhartsberg trennten sich zum Saisonausklang vor 400 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Manhartsberg einen knappen 3:2-Sieger.

Es war das Topspiel der Liga, in dem beide Teams noch die Chance auf den Titel hatten. DIe Heimelf dominierte die Anfangsphase. Doch Jan Nespesny brachte Eintracht Pulkautal per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 31. und 35. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Hausherren wollten aber nicht aufgeben und sich den Titel nicht mehr nehmen lassen. Vor 400 Zuschauern traf Christoph Polland zum 1:2 (51.). Nun drängten die Heimischen enorm auf das Tor der Gäste. Das vermeintliche 2:2 wurde aberkannt, da sich der Ball wohl in der Entstehung schon im Toraus befand. Die komfortable Halbzeitführung des SV Manhartsberg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Johann Klutz verwandelte einen Strafstoß und schoss den Ausgleich in der 78. Spielminute. Der Gast ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der SV Eintracht Pulkautal noch ein Unentschieden.

Die Eintracht ist Meister!

Mit der ersten Position in der Abschlusstabelle nimmt Eintracht Pulkautal den Aufstiegsplatz ein und wirkt kommende Saison eine Etage höher mit. Die Hintermannschaft der Gastgeber glänzte in den vergangenen 22 Spielen häufig und stellte damit die beste Defensive der 2. Klasse Pulkautal in dieser Saison. Zum Saisonende blickt der SV Eintracht Pulkautal auf ein eindrucksvolles Abschneiden: 14 Siege, sieben Unentschieden und lediglich eine Pleite. Eintr. Pulkautal zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Über weite Strecken der Saison zeigte Manhartsberg große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Auf die eigene Defensive konnte sich der SV Manhartsberg in dieser Saison verlassen, was die lediglich 34 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Im gesamten Saisonverlauf holte Manhartsberg 14 Siege und drei Remis und musste nur fünf Niederlagen hinnehmen. Der SV Manhartsberg verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

2. Klasse Pulkautal: SV Eintracht Pulkautal – SV Manhartsberg, 2:2 (0:2)

78 Johann Klutz 2:2

51 Christoph Polland 1:2

35 Jan Nespesny 0:2

31 Jan Nespesny 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei