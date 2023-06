Für den SV Pulkau gab es beim UFC Gaubitsch nichts zu holen

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Mit 2:5 verlor der SV Pulkau am vergangenen Freitag das letzte Saisonspiel vor 70 Besuchern deutlich gegen den UFC Gaubitsch. Der UFC Gaubitsch erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet.

Pulkau geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Krystof Petrasek das schnelle 1:0 für Gaubitsch erzielte. Manuel Nekam trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Juraj Zaturecky traf zum 1:2 zugunsten des SV Pulkau (23.). Lukas Prukl lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte den Gästen den 2:2-Ausgleich (25.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In Minute 70 ging der UFC Gaubitsch durch den zweiten Treffer von Petrasek wieder in Führung. Georg Öfferl versenkte die Kugel in der 88. Minute zum 4:2. Patrick Hilmar setzte mit dem Tor zum 5:2 (90+5.) den Schlusspunkt im Spiel. Am Ende stand der UFC Gaubitsch als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Gaubitsch beendet die Saison mit einem Heimsieg

Am Ende der Saison steht Gaubitsch im sicheren Mittelfeld auf Platz sechs. Ein Vorbeikommen an der Hintermannschaft des UFC Gaubitsch gab es in diesem Fußballjahr nur selten: Lediglich 31 Gegentreffer nahm der UFC Gaubitsch hin. Die Saisonbilanz von Gaubitsch ist erfreulich, was neun Siege, acht Remis und lediglich fünf Niederlagen nachhaltig belegen. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich der UFC Gaubitsch sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen 13 Punkte.

Mit 94 Gegentreffern stellte Pulkau die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 22 Spielen findet sich der SV Pulkau in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Pulkautal vorbereiten. Im Angriff agierte Pulkau im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 48 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Die Saisonausbeute des SV Pulkau ist mager: Die Bilanz setzt sich aus sieben Erfolgen, einem Remis und 14 Pleiten zusammen.

2. Klasse Pulkautal: UFC Gaubitsch – SV Pulkau, 5:2 (2:2)

95 Patrick Hilmar 5:2

88 Georg Oefferl 4:2

70 Krystof Petrasek 3:2

25 Eigentor durch Lukas Prukl 2:2

23 Juraj Zaturecky 2:1

17 Manuel Nekam 2:0

9 Krystof Petrasek 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei