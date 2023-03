UFC Drosendorf: „Leistungen im Frühjahr bestätigen“

Details Donnerstag, 02. März 2023 12:38

Der UFC Drosendorf spielte eine beachtliche Hinrunde. Mit 23 Zählern rangiert man am fünften Tabellenrang der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Mit Martin Hron holt man sich aus Pfaffenschlag einen Spieler, der sich in den letzten Jahren als sehr treffsicher erwiesen hat. Im Interview mit ligaportal.at schildert Gerhard Pfeisinger, seine Eindrücke zu den Neuzugängen und gibt die Marschroute fürs Frühjahr vor.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden im Herbst?

Pfeisinger: „Mit dem Abschneiden in der Hinrunde bin ich und glaube der ganze Verein sehr zufrieden. Für Drosendorf war es sicher ein tolles Erlebnis, 23 Punkte zu erzielen. Das war schon einmal der erste Schritt in die richtige Richtung, wir wissen aber sehr wohl das wir uns nicht darauf ausruhen dürfen und wollen die Leistungen im Frühjahr bestätigen."

Ligaportal: Wo liegen die Stärken Ihrer Mannschaft?

Pfeisinger: „Die Stärken liegen sicher im Zusammenhalt und Teamgeist. Ich würde sagen, dass wir gegenüber anderen Vereinen sicher nicht die Kaderbreite haben, umso enger ist die kleine Gruppe, die ich betreuen darf, miteinander verschweißt. Der Teamgeist hat uns im Herbst auch ausgezeichnet."

Ligaportal: Was ist Ihr erster Eindruck von den Neuzugängen und welche Rolle sollen sie in der Mannschaft einnehmen?

Pfeisinger: „Da unser junger Legionär Ondrej Jerabek, sich einer Kieferoperation unterziehen musste und dadurch im Frühjahr ausfällt und unser Innenvereidiger Pavel Hebron Knieprobleme hat und es mit nur einem Legionär sehr schwer wird, unsere Ausbeute vom Herbst zu wiederholen, haben wir mit Martin Hron einen Ersatz geholt. Dadurch dass ich Martin sehr gut aus meiner Zeit bei Pfaffenschlag kenne, haben wir ihn kontaktiert und er hat auch ziemlich schnell ja gesagt. Er ist ein sehr erfahrener 1. Klasse Fußballer und ich glaube, dass er an den Leistungen von Jerabek anschließen wird."

„Zu den anderen Spielern kann ich noch nicht viel sagen. Es war der Maxi Aflenzer zwar zweimal am Training, hat sich allerdings unglücklicherweise beim ersten Spiel nach fünf Minuten eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und wird uns für unbekannte Zeit ausfallen. Kermer Philipp ist ein Innenverteidiger und macht in den Trainings sehr solide Eindrücke. Er war jedoch bei den Vorbereitungsspielen noch nicht dabei, da er kürzlich Vater geworden ist, also kann ich auch noch nicht viel sagen. Wenn alles gut läuft, soll er Hebron ersetzen, falls der nicht spielen kann."

Ligaportal: Wer wird sich im Titelrennen durchsetzen und wie sieht eure Zielsetzung aus?

Pfeisinger: „Titelfavoriten für mich sind, sollten die neuverpflichtenden Legionäre funktionieren, obwohl sie momentan nicht vorne liegen, Kühnring und Weitersfeld. Wir haben eigentlich kein Platzierungsziel definiert, sondern wollen einfach unsere gezeigten Leistungen vom Herbst bestätigen und wieder 15 bis 20 Punkte machen. Das Wesentliche dabei ist, dass wir unser System ein bisschen weiterentwickeln, ich denke, dass da die Mannschaft sehr ähnlich denkt. Ich würde mich also nicht auf ein Platzierungsziel festlegen, die Ergebnisse kommen nämlich von alleine, wenn wir unsere Leistung abrufen."

