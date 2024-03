Geras zerlegt den UFC Drosendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:40

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der UFC Drosendorf kam gegen den USV Geras vor 120 Besuchern mit 1:6 unter die Räder. Geras ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Drosendorf einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte der USV Geras durch ein 3:1 für sich entschieden.

In Minute 15 trafen die Gäste durch Lukas Bühler zum ersten Mal ins Schwarze. In der 20. Minute erhöhte Andreas Chaloupka auf 2:0 für Geras.

Tor, Toor, Tooor für USV Geras zum 0:1. Freistoß Geras, Abpraller aus dem 16er, Bühler zieht flach ab und Pfeiffer fälscht unhaltbar ab. Erny Kilsn, Ticker-Reporter

Die Heimischen führten dann einen Freistoß schnell aus und Martin Hron nutzte die Chance für den UFC Drosendorf und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Der USV Geras nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Anschlusstor von Hron bleibt nur ein Ehrentreffer

Für das 3:1 von Geras zeichnete Radek Bihari verantwortlich (48.). Der USV Geras baute die Führung aus, indem Stephan Raab zwei Treffer nachlegte (54./73.).

Tor, Toor, Tooor für USV Geras zum 1:4. Drosendorf findet einfach keinen Zugriff ins Spiel und bei Geras fällt jeder Ball rein… Erny Kilsn, Ticker-Reporter

Den Vorsprung von Geras ließ Bihari in der 89. Minute anwachsen. Der USV Geras überrannte Drosendorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

In der Defensivabteilung des UFC Drosendorf knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Der Gastgeber musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Drosendorf insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Trotz der drei Zähler machte Geras im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der USV Geras derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist Geras wieder in der Erfolgsspur.

Als Nächstes steht der UFC Drosendorf dem SV Ravelsbach gegenüber (Sonntag, 16:30 Uhr). Am Samstag empfängt der USV Geras den USV Pleißing/W.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: UFC Drosendorf – USV Geras, 1:6 (1:2)

89 Radek Bihari 1:6

73 Stephan Raab 1:5

54 Stephan Raab 1:4

48 Radek Bihari 1:3

39 Martin Hron 1:2

20 Andreas Chaloupka 0:2

15 Lukas Buehler 0:1

