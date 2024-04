Zwei-Tore-Mann Prokes reicht Brunn/Wild gegen Japons nicht

Spielberichte

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Mit einem knappen 3:2 vor 200 Besuchern endete das Match zwischen dem SV Raiffeisen Union Japons und dem USV Brunn/Wild an diesem 16. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel gegen den SV Union Japons hatte Brunn/Wild für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Der SVU Japons ging vor 200 Zuschauern durch in Führung. Mathias Auer war es, der in der zwölften Minute zur Stelle war. Nur wenige Augenblicke später hatte Auer gleich die nächste Chance auf einen Treffer. Michal Prokes nutzte dann aber die Chance für den USV Brunn/Wild und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für USV Brunn/Wild zum 1:1: Prokes nützt eine kurze Unstimmigkeit in der Japonser Verdeitigung und trifft flach ins rechte Eck. gabrielnaber, Ticker-Reporter

Vor der Pause fanden die Gäste immer besser ins Spiel. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Zotter erzielt den goldenen Treffer

Die Gäste aus Brunn/Wild fanden auch besser in die zweite Halbzeit. Prokes brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Brunn/Wild über die Linie (54.). Dann ertönte ein Elfmeterpfiff. In der 72. Minute erzielte Jan Kolarik vom Punkt das 2:2 für den SV Raiffeisen Union Japons. In MInute 79 reklamierten die Gäste ein strafbares Handspiel im Strafraum, doch den erhofften Elfmeter gab es nicht. Im Gegenzug schlugen die Heimischen aber eiskalt zu.

Tor, Toor, Tooor für SV Raiffeisen Union Japons zum 3:2. Im Gegenzug macht Japons mit viel Glück den Führungstreffer! gabrielnaber, Ticker-Reporter

Andreas Zotter brachte den Gastgebern nach 80 Minuten die 3:2-Führung. Brunn/Wild warf in den Schlussminuten nochmal alles nach vorne, doch der erhoffte Ausgleichstreffer gelang nicht, da Firas Bulliqi die größte Möglichkeit in Minute 89 vergab. Am Schluss gewann der SV Union Japons gegen den USV Brunn/Wild.

Der SVU Japons muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach dem errungenen Dreier hat der SV Raiffeisen Union Japons Position elf der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal inne. Die formschwache Abwehr, die bis dato 47 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Union Japons in dieser Saison. Der SVU Japons bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Der SV Raiffeisen Union Japons ist seit vier Spielen unbezwungen.

Durch diese Niederlage fällt Brunn/Wild in der Tabelle auf Platz acht zurück. Vom Glück verfolgt waren die Gäste in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der SV Union Japons stellt sich am Freitag (20:00 Uhr) beim USV Kühnring vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der USV Brunn/Wild die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SV Raiffeisen Union Japons – USV Brunn/Wild, 3:2 (1:1)

80 Andreas Zotter 3:2

72 Jan Kolarik 2:2

54 Michal Prokes 1:2

36 Michal Prokes 1:1

12 Mathias Auer 1:0

