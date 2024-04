Brunn/Wild holt sich bei Kühnring Watsche ab

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 02:28

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Beim USV Kühnring gab es für den USV Brunn/Wild vor 70 Zuschauern nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:5. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Kühnring wurde der Favoritenrolle gerecht. Brunn/Wild war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Für das erste Tor sorgte Dominik Führer. In der fünften Minute traf der Spieler des USV Kühnring ins Schwarze. Nach sieben Minuten hatten auch die Gäste ihre erste Chance. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Florian Reisel (10.). Mit dem 3:0 von Benjamin Pollak für Kühnring war das Spiel eigentlich schon entschieden (22.).

Tor, Toor, Tooor für USV Kühnring zum 3:0. Pollak taucht vor Prochazka auf und schießt an die Stange, der Abpraller landet vor die Füße und er schiebt ins leere Tor. MG, Ticker-Reporter

Praktisch im Gegenzug konnten die Gäste verkürzen. Florian Wanitschek beförderte das Leder zum 1:3 des USV Brunn/Wild in die Maschen (24.). Mit dem 4:1 durch Pollak schien die Partie bereits in der 37. Minute mit dem USV Kühnring einen sicheren Sieger zu haben. Kühnring dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Maurer setzt den Schlusspunkt

Nach einer Stunde hatten die Gäste mit einem Freistoß für Gefahr gesorgt.

Wanitschek mit einem Freistoßkracher aus 25 bis 30 Metern und Gigl kratzt ihn gerade noch raus! MG, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss traf Stefan Maurer für den USV Kühnring (93.). Am Ende kam Kühnring gegen Brunn/Wild zu einem verdienten Sieg.

Die drei Punkte brachten für den USV Kühnring keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Kühnring verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Trotz der Schlappe behält der USV Brunn/Wild den achten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelte Brunn/Wild bisher sieben Siege und kassierte neun Niederlagen. Der USV Brunn/Wild überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der USV Kühnring tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 04.05.2024, beim USV Geras an. Kommenden Samstag (20:00 Uhr) bekommt Brunn/Wild Besuch von Geras.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Kühnring – USV Brunn/Wild, 5:1 (4:1)

93 Stefan Maurer 5:1

37 Benjamin Pollak 4:1

24 Florian Wanitschek 3:1

22 Benjamin Pollak 3:0

10 Florian Reisel 2:0

5 Dominik Führer 1:0

