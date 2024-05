SVU Langau dreht das Spiel gegen UFC Drosendorf in einem dramatischen Finale

Spielberichte

Samstag, 04. Mai 2024

In einem abwechslungsreichen Match auf heimischem Boden gelang es dem SVU Langau, einen 0:2-Rückstand zur Halbzeit gegen den UFC Drosendorf in einen 3:2-Sieg umzuwandeln. Die Zuschauer wurden Zeugen einer beeindruckenden Aufholjagd, die erst in den letzten Minuten der Begegnung entschieden wurde.

Ein schwieriger Start für die Langauer

Die Partie begann mit einem schnellen Vorsprung für die Gäste aus Drosendorf, die bereits in der 6. Minute durch Martin Hron in Führung gingen. Nur drei Minuten später baute Daniel Cerny den Vorsprung mit einem weiteren Treffer zum 0:2 aus. Die Drosendorfer dominierten die erste Halbzeit, während die Langauer sichtlich Mühe hatten, ins Spiel zu finden. Mit einem 0:2-Rückstand gingen die Teams in die Halbzeitpause, und die Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen Punktgewinn schienen zu schwinden.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit zeigte jedoch ein völlig anderes Bild. Der SVU Langau kam mit erneuertem Elan aus der Kabine, und in der 48. Minute erzielte Christian Mold den Anschlusstreffer zum 1:2. Dieses Tor gab den Langauern sichtlich Auftrieb, und sie begannen, das Spiel zu dominieren. In der 59. Minute war es dann Michal Rysavy, der für den Ausgleich sorgte und die Partie wieder völlig offen gestaltete. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Milan Marecek in der 74. Minute durch ein Eigentor des Gegners das entscheidende 3:2 für den SVU Langau erzielte. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten, darunter der Einwechslung von Michael Tree für den SVU Langau in der 82. Minute und den Wechseln auf Seiten der Drosendorfer, blieb es bei diesem Ergebnis. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen des UFC Drosendorf, den Ausgleich zu erzielen, doch die Langauer verteidigten geschickt ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Als das Spiel in der 95. Minute endete, jubelten die Fans des SVU Langau über eine beeindruckende Aufholjagd und einen hart erkämpften 3:2-Sieg gegen den UFC Drosendorf. Dieses Spiel wird sicherlich als eines der denkwürdigsten in der Geschichte der Begegnungen zwischen diesen beiden Teams in Erinnerung bleiben.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Langau : Drosendorf - 3:2 (0:2)

74 Eigentor durch Milan Marecek 3:2

59 Michal Rysavy 2:2

48 Christian Mold 1:2

9 Daniel Cerny 0:2

6 Martin Hron 0:1

