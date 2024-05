Souveräner Heimsieg: SV Union Japons überrollt USC Mallersbach mit 5:0

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:17

Im Rahmen der 22. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal demonstrierte der SV Raiffeisen Union Japons eine beeindruckende Vorstellung gegen den USC Mallersbach. Mit einem klaren 5:0 dominierte der Heimverein das Spiel von Anfang bis Ende. Schon zur Halbzeit stand es 3:0 für die Japonser, und die Überlegenheit setzte sich bis zum Schlusspfiff fort.

Früher Druck führt zu frühen Toren

Bereits in der 16. Minute eröffnete Hannes Zotter das Torfestival mit einem Kopfball, nachdem er eine präzise Flanke von Auer verwerten konnte. Diese frühe Führung gab dem Sportverein Union Japons zusätzlichen Schwung, und sie ließen nicht locker.

Dusak alleine vorm Tor, zieht den Ball nochmal zurück und der anschließende Pass wird von einem Mallersbacher abgefangen. gabrielnaber, Ticker-Reporter

Dominik Göth erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, als er völlig unbedrängt im Strafraum zum Schuss kam und den Ball sicher im Netz unterbrachte.

Große Aufregung um einen nicht gegeben Elfmeter endet mit einer gelben Karte für Prucha anstatt dem möglichen 3:0. gabrielnaber, Ticker-Reporter

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Jan Kolarik, den Vorsprung weiter auszubauen. Nach einem abgewehrten Schuss von Auer war Kolarik zur Stelle und staubte zum 3:0 ab. Diese komfortable Führung zur Halbzeit reflektierte die Dominanz der Japonser, während die Mallersbacher trotz einiger Versuche, vor das gegnerische Tor zu kommen, wirkungslos blieben.

Zweite Halbzeit: Japons behält die Kontrolle

Die zweite Halbzeit bot ein ähnliches Bild. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten konnte Mallersbach die Dynamik des Spiels nicht verändern. In der 75. Minute nutzte Andreas Zotter eine Unachtsamkeit in der Mallersbacher Abwehr und erzielte das 4:0, indem er einen Querpass im Strafraum direkt verwertete.

Den Schlusspunkt setzte erneut Hannes Zotter in der 90. Minute. Er vollendete sein Doppelpack mit einem souveränen Tor zum 5:0, was den deutlichen Sieg der Japonser besiegelte. Dieses Tor unterstrich die Effizienz und Spielstärke des SV Union Japons, der an diesem Abend keine Zweifel an seinem Siegeswillen ließ.

Mallersbach kommt nochmal vors Tor, Kaltenböck hält den Kopfball. gabrielnaber, Ticker-Reporter

Während der SV Raiffeisen Union Japons seine Überlegenheit feierte, blieb für den USC Mallersbach viel zu überdenken. Die Mallersbacher konnten während des gesamten Spiels keine signifikanten Akzente setzen und hatten Mühe, die Angriffe des Gegners zu stoppen.

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem überzeugenden 5:0 für die Japonser, ein Ergebnis, das die Zuschauer und Fans begeisterte und die Stärke des Heimteams in dieser Saison unter Beweis stellte.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SVU Japons : Mallersbach - 5:0 (3:0)

92 Hannes Zotter 5:0

75 Andreas Zotter 4:0

39 Jan Kolarik 3:0

28 Dominik Göth 2:0

16 Hannes Zotter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.