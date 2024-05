Deutlicher Sieg für TSV Irnfritz bei Sigmundsherberg/K.-M.

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:21

In einer einseitigen Partie dominierte TSV Irnfritz das Spiel gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf und sicherte sich einen klaren 7:0 Sieg. Das Spiel, das in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal stattfand, zeigte die Überlegenheit der Irnfritzer von Beginn an.

Anfangsphase und Führungstreffer

Das Spiel begann mit hohem Druck seitens der Gäste. Bereits in der ersten Minute des Spiels pfiff der Schiedsrichter den Anstoß und die Irnfritzer zeigten ihre Absichten klar. Die erste große Chance des Spiels hatte Jacob Kainz nach einem Eckball in der 10. Minute, bei dem er den Ball an die Latte köpfte. Es dauerte nicht lange, bis TSV Irnfritz in der 22. Minute durch einen Eckball die Führung erzielte. Nikolas Naber traf zum 0:1, was den Torreigen für die Gäste eröffnete. Kurze Zeit später, in der 26. Minute, erzielte Jacob Kainz sein erstes Tor des Abends, indem er den Ball mit Gefühl ins lange Eck schoss und somit die Führung auf 0:2 ausbaute.

Riesen Chance aus 3 Meter Winkler schießt übers Tor! Ligaportal Liveticker, Ticker-Reporter

Die Gastgeber, Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, fanden kaum ins Spiel und schafften es nicht, offensiv gefährlich zu werden. In der 33. Minute nutzte Michael Winkler eine hervorragende Annahme und schob den Ball souverän zum 0:3 ins Netz, was auch der Halbzeitstand war.

Zweite Halbzeit: Toreflut für TSV Irnfritz

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete, mit einem Tor für die Irnfritzer. In der 51. Minute erhöhte Lukas Speneder nach einem Eckball auf 0:4. Patrik Isak trug sich in der 66. Minute mit einem Tor zum 0:5 in die Torschützenliste ein, indem er nach einem Gestochere im Strafraum den Ball ins Netz beförderte.

Doci wollt den Torwart überlupfen, doch lupft dem Torwart in die Hände! Ligaportal Liveticker, Ticker-Reporter

Ein weiteres Tor für TSV Irnfritz folgte in der 72. Minute durch ein Eigentor von Vojtech Brabec, der den Ball nach einem Querpass unglücklich ins eigene Netz lenkte und damit das Ergebnis auf 0:6 stellte. Den Schlusspunkt setzte Jacob Kainz in der 87. Minute, der nach einem beeindruckenden Tiki-Taka-Spielzug zum 0:7 vollendete.

Ein verdienter Sieg für die Irnfritzer! Ligaportal Liveticker, Ticker-Reporter

Die Begegnung endete mit einem klaren 0:7 Sieg für TSV Irnfritz, wobei die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf über das gesamte Spiel hinweg kaum nennenswerte Gegenwehr leisten konnte. Mit diesem Sieg bestätigte TSV Irnfritz einmal mehr ihre Stärke in der Liga, während Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf nach Antworten suchen muss, um aus dieser Niederlage Lehren zu ziehen.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. : Irnfritz - 0:7 (0:3)

87 Jacob Kainz 0:7

72 Eigentor durch Vojtech Brabec 0:6

66 Patrik Isak 0:5

51 Lukas Speneder 0:4

33 Michael Winkler 0:3

26 Jacob Kainz 0:2

22 Nikolas Naber 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.