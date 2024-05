TSV Irnfritz triumphiert mit 4:1 über USV Brunn/Wild in packendem Heimspiel

Spielberichte

Im Rahmen der 23. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal lieferten sich der TSV Irnfritz und der USV Brunn/Wild ein aufregendes Match, das letztendlich mit einem klaren 4:1 für die Heimmannschaft endete. Trotz eines frühen Rückstands drehten die Irnfritzer das Spiel dank einer beeindruckenden Leistung und sicherten sich drei wichtige Punkte.

Erste Halbzeit: Dramatische Wendungen und ein Kampf um die Führung

Die Partie begann dynamisch mit dem Anpfiff und die Irnfritzer zeigten sofort ihre Angriffslust. Trotz mehrerer frühzeitiger Chancen konnte die Heimmannschaft den Ball zunächst nicht im Netz unterbringen.

Freistoß von Isak und Naber per Kopf neben das Tor. Eigentlich müsste es schon 1 oder 2:0 stehen. Günter Spitaler, Ticker-Reporter

Überraschend ging dann in der 16. Minute der USV Brunn/Wild in Führung. Firas Bulliqi nutzte die erste echte Chance für die Gäste, um sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Diese frühe Führung der Gäste hielt jedoch nicht lange. In der 38. Minute erzielte Michal Docekal für den TSV Irnfritz den Ausgleich, und kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, schoss Docekal erneut und brachte sein Team mit einem sehenswerten Treffer ins Kreuzeck mit 2:1 in Führung.

Zweite Halbzeit: Irnfritz setzt sich durch

Die zweite Hälfte begann mit einem weiteren Tor von Michal Docekal, der in der 51. Minute seinen Hattrick perfekt machte und die Führung der Irnfritzer auf 3:1 ausbaute.

Brunn fast mit dem Anschlußtreffer (59.). Günter Spitaler, Ticker-Reporter

Brunn/Wild bemühte sich, ins Spiel zurückzufinden, und hatte mehrere Chancen, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Verteidigung und der Torhüter des TSV standen sicher. Die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende wurden weiter gedämpft, als Kevin Schachtner in der 71. Minute die gelb-rote Karte sah und Brunn/Wild somit in Unterzahl weiter spielen musste.

Den Schlusspunkt setzte Michael Winkler in der 79. Minute mit einem präzisen Schuss nach einem hervorragenden Zuspiel von Doci, womit er den Endstand von 4:1 festlegte. Dieses Tor war nicht nur der Höhepunkt eines überzeugenden Spieles von Irnfritz, sondern symbolisierte auch die Effektivität und Entschlossenheit der Mannschaft, die Spiel nach einem anfänglichen Rückstand komplett zu drehen.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1 Sieg für den TSV Irnfritz, welcher die Zuschauer mit einer starken Teamleistung und effizienter Chancenverwertung beeindruckte. Dieser Erfolg stärkt die Position von Irnfritz in der Liga, während Brunn/Wild wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze liegen ließ.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Irnfritz : Brunn/Wild - 4:1 (2:1)

79 Michael Winkler 4:1

51 Michal Docekal 3:1

44 Michal Docekal 2:1

38 Michal Docekal 1:1

16 Firas Bulliqi 0:1

