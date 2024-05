USV Brunn/Wild dominiert gegen USC Mallersbach mit beeindruckendem 5:1

Spielberichte

Im Rahmen der 24. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal lieferten sich der USV Brunn/Wild und der USC Mallersbach ein aufregendes Duell, das mit einem überzeugenden 5:1 für die Gastgeber endete. Von Anfang an zeigte der USV Brunn/Wild eine starke Präsenz auf dem Platz und ließ den Mallersbachern kaum Luft zum Atmen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Michal Prokes und Florian Wanitschek, die maßgeblich zum Erfolg ihres Teams beitrugen.

Frühe Führung und rasche Antwort

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor für den USV Brunn/Wild in der 15. Minute durch Michal Prokes, der eine ausgezeichnete Teamleistung mit einem präzisen Abschluss krönte. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur zwei Minuten später glich Maurice Kelm für die Mallersbacher aus, was kurzzeitig für Spannung sorgte. Der USC Mallersbach zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch nicht verhindern, dass der USV Brunn/Wild nur wenige Minuten später erneut in Führung ging. Mario Nakic war in der 19. Minute zur Stelle und brachte sein Team mit einem schönen Schuss wieder nach vorne.

USV Brunn/Wild setzt sich durch

Nach dem Führungstreffer nahm der Druck vonseiten des USV Brunn/Wild weiter zu. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Firas Bulliqi in der 42. Minute auf 3:1, was den Gastgebern eine komfortable Führung zur Pause bescherte. In der zweiten Halbzeit ließ die Intensität des Spiels nicht nach. Michal Prokes, der bereits das erste Tor erzielte, zeigte erneut seine Klasse, als er in der 77. Minute seinen Doppelpack schnürte und das 4:1 erzielte. Dieses Tor demoralisierte die Mallersbacher zunehmend, während der USV Brunn/Wild seine Überlegenheit weiter ausspielte.

Den Schlusspunkt setzte Florian Wanitschek, der in der 90. Minute das 5:1 erzielte und damit eine herausragende Teamleistung krönte. Dieses Tor unterstrich die Dominanz des USV Brunn/Wild in diesem Spiel und sorgte für großen Jubel unter den Fans. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 91 Minuten beendete, feierten die Spieler des USV Brunn/Wild einen wohlverdienten und überzeugenden Sieg.

Der USV Brunn/Wild zeigte eine beeindruckende Leistung, die durch taktische Disziplin, effektive Angriffe und solide Verteidigungsarbeit gekennzeichnet war. Für die Mallersbacher hingegen bleibt diese Niederlage eine bittere Pille, die sie schnell verdauen müssen, um in den kommenden Spielen zurückzuschlagen. Der USV Brunn/Wild hingegen kann diesen Sieg als weiteren Schritt in Richtung einer erfolgreichen Saison verbuchen.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Brunn/Wild : Mallersbach - 5:1 (3:1)

90 Florian Wanitschek 5:1

77 Michal Prokes 4:1

42 Firas Bulliqi 3:1

19 Mario Nakic 2:1

17 Maurice Kelm 1:1

15 Michal Prokes 1:0

