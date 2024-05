Auswärtssieg: USV Weitersfeld bezwingt SV Union Japons mit 4:1

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:01

Ein packendes Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Freitagabend, als der USV Weitersfeld in der 24. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal auf den SV Raiffeisen Union Japons traf. Die Weitersfelder zeigten sich in beeindruckender Form und setzten sich mit einem klaren 4:1 durch, trotz eines frühen Rückstands. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen der Torschützen, die entscheidend zum Auswärtssieg beitrugen.

Früher Schock und rasche Antwort

Kaum hatte das Spiel begonnen, schockte Simon Sachata die Gäste mit einem schnellen Tor in der 2. Minute und brachte den SV Union Japons mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer schien die Heimmannschaft zu beflügeln, doch die Freude währte nicht lange.

Gefährlicher Schuss der Heimelf an die Stange aus dem Hinterraum (9.). gabrielnaber, Ticker-Reporter

Der USV Weitersfeld ließ sich nicht unterkriegen und startete eine energische Aufholjagd. In der 24. Minute gelang Marcel Buljovcic nach einer Reihe von Versuchen der Ausgleich zum 1:1. Ein hoher Ball wurde gekonnt verwertet und trotz einer starken Parade von Torhüter Kaltenböck landete der Nachschuss im Netz der Japons.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach dem Ausgleichstreffer erhöhte der USV Weitersfeld weiter den Druck und konnte in der 30. Minute durch Ladislav Senkyrik die Führung erlangen. Ein präziser Pass in die Tiefe überraschte die Abwehr der Japons und Senkyrik verwandelte kaltblütig zum 1:2. Die Heimmannschaft bemühte sich um eine Antwort, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen wenig zu. Die zweite Halbzeit begann zunächst ohne Tore, aber mit intensiven Bemühungen beider Teams.

Kaltenböck in Höchstform! gabrielnaber, Ticker-Reporter

In der 72. Minute kam es zu einem weiteren Rückschlag für den SV Union Japons, als Tobias Fichtner nach wiederholter Kritik am Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte sah. Die daraus resultierende Unterzahl machte es den Japons noch schwerer, ins Spiel zurückzufinden.

Gäste mit Schuss an die Stange (67.). gabrielnaber, Ticker-Reporter

Nur eine Minute später nutzte Andreas Gschweicher die Verwirrung in der Japons-Abwehr und erhöhte nach einem Foul im Strafraum auf 1:3. Als wäre das nicht genug, setzte Christoph Kanka in der 87. Minute noch einen drauf und erzielte nach einem beeindruckenden Solo, das vier Japons-Spieler überwand, den Endstand von 1:4.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen Sieg für den USV Weitersfeld, der damit wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze sicherte. Der SV Raiffeisen Union Japons hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln, um in den kommenden Spielen zurück in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SVU Japons : Weitersfeld - 1:4 (1:2)

87 Christoph Kanka 1:4

73 Andreas Gschweicher 1:3

30 Ladislav Senkyrik 1:2

24 Marcel Buljovcic 1:1

2 Simon Sachata 1:0

