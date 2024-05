Langau dominiert in Sigmundsherberg: Ein klarer 7:0 Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:29

Im Rahmen der 24. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal fand das Match zwischen der Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf und dem Sportverein Union Langau statt, das mit einer beeindruckenden Demonstration von Stärke und Effizienz der Langauer endete. Von Beginn an dominierte SVU Langau das Geschehen und ließ dem Heimteam keine Chance, sich zu entfalten. Mit einem fulminanten 7:0 Endstand setzten sich die Gäste deutlich durch.

Explosiver Start für die Langauer

Der Anpfiff in Sigmundsherberg war kaum verklungen, als der SVU Langau sofort die Initiative ergriff. Schon in der 7. Minute zeigte Christopher Böhm seine Klasse, indem er das 1:0 für die Gäste markierte und damit die Weichen für das Spiel früh auf Sieg stellte. Der Treffer gab dem Team sichtlich Auftrieb, und der Druck auf das Heimteam nahm zu. In der 31. Minute bewies Lubor Trojanek sein Können und erweiterte die Führung zum 2:0. Sein zweiter und dritter Treffer folgten nur wenige Minuten später, in der 35. Minute, als er einen perfekten Schuss ins Netz setzte und kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, traf Rudolf Ziegler zum 4:0. Diese Tore kurz vor und nach der Halbzeit waren psychologisch entscheidend und zeigten die Überlegenheit der Langauer.

Langau ließ nicht nach

Nach dem Seitenwechsel war keine Besserung in Sicht für die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Die Langauer spielten mit unverminderter Intensität weiter. Michal Rysavy trug sich in der 52. Minute in die Torschützenliste ein, indem er das 5:0 erzielte und somit jegliche Hoffnungen der Heimmannschaft auf eine mögliche Wende zunichte machte. Nur wenige Minuten später, in der 61. Minute, verstärkte Rainer Reiß Wurst die Führung weiter, indem er das 6:0 markierte. Der Schlusspunkt wurde schließlich von Lubor Trojanek gesetzt, der in der 64. Minute seinen Hattrick vollendete und das Endergebnis auf 7:0 schraubte. Dieser beeindruckende Sieg unterstreicht die Stärke und Effektivität des SVU Langau in dieser Saison.

Das Spiel endete ohne zusätzliche Nachspielzeit und mit einem klaren Sieger. Die Gäste aus Langau zeigten eine herausragende Teamleistung und demonstrierten ihre Überlegenheit sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Der klare Sieg gegen die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf wird sicherlich als eines der Schlüsselspiele dieser Saison in Erinnerung bleiben, in dem die Langauer ihre Ambitionen klar und deutlich formulierten.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. : Langau - 0:7 (0:4)

64 Lubor Trojanek 0:7

61 Rainer Reiß Wurst 0:6

52 Michal Rysavy 0:5

41 Rudolf Ziegler 0:4

35 Lubor Trojanek 0:3

31 Lubor Trojanek 0:2

7 Christopher Böhm 0:1

