TSV Irnfritz sichert sich knappen Sieg gegen USV Geras

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 02:04

Der TSV Irnfritz konnte in einem spannenden Match gegen den USV Geras mit 2:1 als Sieger hervorgehen. Das Spiel in der 25. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal bot zahlreiche aufregende Momente und blieb bis zur letzten Minute spannend. Obwohl die Irnfritzer zur Halbzeit mit 1:0 führten, kam der Union Sportverein Geras kurz vor Schluss nochmal gefährlich nah an ein Unentschieden heran. Doch am Ende behielt der Turn- und Sportverein Irnfritz die Oberhand und konnte drei wichtige Punkte einfahren.

Frühe Chancen und Verletzungspech

Das Spiel begann mit einem frühen Offensivdrang beider Mannschaften. Bereits in der 3. Minute gab es das erste Foul von Hummel an der Strafraumgrenze, was für den USV Geras eine gute Gelegenheit darstellte.

Schuss aufs Kurzeck und toll pariert von Hummel! TheReporter, Ticker-Reporter

Nur zwei Minuten später kam es zu einem gefährlichen Schuss aufs kurze Eck, der jedoch hervorragend von Hummel pariert wurde.

Die erste Viertelstunde blieb intensiv, und nach einer längeren Behandlungspause konnte die Nummer 8 des USV Geras schließlich wieder aufs Feld zurückkehren. Doch nur wenige Minuten später, in der 21. Minute, musste derselbe Spieler aufgrund der Folgen des Fouls endgültig ausgewechselt werden. Steve Gatter kam für den verletzten Spieler ins Spiel.

Torjubel und spannende zweite Halbzeit

Hundertprozentige Chance für Gerad nach Abstimmungsproblemen in der irnfritzer Defensive. TheReporter, Ticker-Reporter

In der 29. Minute erzielte Lukas Speneder das 1:0 für den TSV Irnfritz. Der Treffer kam aus dem Nichts, doch die Irnfritzer nutzten ihre Chance und gingen in Führung. Kurz darauf, in der 30. Minute, hatten die Geraser eine hundertprozentige Chance nach Abstimmungsproblemen in der irnfritzer Defensive, konnten diese jedoch nicht nutzen. Im Gegenzug zeigte der Torhüter des TSV Irnfritz, Hummel, eine starke Parade, die die Führung sicherte.

Rettung ist auch schon da und wird die Nr.8 der Geraser mitnehmen. TheReporter, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls mit viel Druck beider Teams. In der 61. Minute erhöhte Michal Docekal auf 2:0 für die Irnfritzer. Dieses Tor schien die Partie zugunsten des Turn- und Sportverein Irnfritz zu entscheiden. Doch der USV Geras gab nicht auf und kämpfte weiter um jeden Ball. In der 88. Minute wurde ihr Einsatz schließlich belohnt, als Radek Bihari den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die sechs Minuten Nachspielzeit waren geprägt von intensiven Angriffen des USV Geras, die verzweifelt versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des TSV Irnfritz stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff in der 95. Minute und besiegelte den 2:1-Sieg für den TSV Irnfritz.

Der Turn- und Sportverein Irnfritz konnte sich somit drei wichtige Punkte sichern und zeigte, dass sie auch in engen Spielen die Nerven behalten können. Der Union Sportverein Geras hingegen musste sich trotz einer starken Leistung knapp geschlagen geben.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Irnfritz : Geras - 2:1 (1:0)

88 Radek Bihari 2:1

61 Michal Docekal 2:0

29 Lukas Speneder 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.