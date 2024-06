Torfestival in Langau: SVU Langau besiegt den USV Brunn/Wild mit 8:2

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 02:11

Der SVU Langau hat in einem aufregenden Spiel der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal gegen den USV Brunn/Wild mit einem eindrucksvollen 8:2-Sieg triumphiert. Die Langauer zeigten eine beeindruckende Offensivleistung, während der Union Sportverein Brunn/Wild nur phasenweise mithalten konnte. Bereits zur Halbzeit führte der Sportverein Union Langau mit 4:0 und setzte seinen Torrausch in der zweiten Hälfte fort.

Frühe Führung und klare Halbzeit

Von Beginn an machten die Langauer Druck auf das Tor des USV Brunn/Wild. Schon in der 17. Minute konnte Michal Rysavy den Ball im Netz unterbringen und brachte den SVU Langau mit 1:0 in Führung, auch wenn die Aktion umstritten war, da der Torhüter Karel festgehalten wurde.

Tor für Langau, aber Abseits (26.) Maxl, Ticker-Reporter

Der Union Sportverein Brunn/Wild hatte in der Folge Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. In der 34. Minute erhöhte Christopher Böhm per Kopf nach einer Ecke auf 2:0. Kurz darauf, in der 36. Minute, ließ Michal Rysavy erneut die Torhymne erklingen und markierte das 3:0 für die Langauer.

Noch vor der Pause setzte Vaclav Zapletal den Schlusspunkt der ersten Halbzeit. In der 43. Minute erzielte er das 4:0, und der Sportverein Union Langau ging mit einer komfortablen Führung in die Kabine. Der Union Sportverein Brunn/Wild fand keine Antwort auf die starke Offensivleistung der Gastgeber.

Fortsetzung des Torfestivals in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. In der 53. Minute erzielte Vaclav Zapletal seinen zweiten Treffer des Abends, als er den Ball unglücklich zwischen die Beine des gegnerischen Torwarts Karel bugsierte und somit das 5:0 markierte. Der USV Brunn/Wild konnte jedoch in der 58. Minute einen Ehrentreffer durch Mario Nakic erzielen, der einen Freistoß souverän ins lange Eck verwandelte und auf 5:1 verkürzte.

Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, denn Milan Biedrava stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her und erzielte das 6:1. Dabei blieb es jedoch nicht. In der 75. Minute gelang Christopher Böhm ein weiterer Treffer für den Union Sportverein Brunn/Wild, als er per Kopf das 6:2 markierte. Doch die Langauer waren noch lange nicht fertig. Firas Bulliqi erhöhte in der 80. Minute auf 7:2, bevor Milan Biedrava in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte und per Elfmeter den 8:2-Endstand herstellte.

Mit diesem beeindruckenden Ergebnis endet eine spannende Partie, in der der SVU Langau seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte und dem USV Brunn/Wild keine Chance ließ.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Langau : Brunn/Wild - 8:2 (4:0)

88 Milan Biedrava 8:2

80 Firas Bulliqi 7:2

75 Christopher Böhm 7:1

70 Milan Biedrava 6:1

58 Mario Nakic 5:1

53 Vaclav Zapletal 5:0

43 Vaclav Zapletal 4:0

36 Michal Rysavy 3:0

34 Christopher Böhm 2:0

17 Michal Rysavy 1:0

