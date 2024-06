SV Ravelsbach triumphiert mit 6:2 gegen USV St. Leonhard/HW

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:11

In einem aufregenden Match der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal setzte sich der SV Ravelsbach mit einem klaren 6:2-Auswärtssieg gegen den Union Sportverein St. Leonhard/HW durch. Der dominierende Spieler des Abends war Tomas Kytlica, der mit vier Toren einen entscheidenden Beitrag zum Sieg der Ravelsbacher leistete. Trotz eines beherzten Kampfes und zweier Ehrentreffer konnte St. Leonhard/HW dem Offensivdrang der Gäste nichts entgegensetzen.

Starker Auftakt für die Gäste

Schon in den ersten Minuten des Spiels zeigte der SV Ravelsbach seine Entschlossenheit. Bereits in der 3. Minute wurde der Spielbeginn durch einen herzlichen Gruß eingeläutet, der die Zuschauer auf ein spannendes Spiel einstimmte. Nur wenige Minuten später, in der 7. Minute, verpasste Dursun knapp das Tor und demonstrierte damit das frühe Offensivspiel der Ravelsbacher.

In der 16. Minute erzielte Tomas Kytlica das erste Tor für die Gäste, wodurch Ravelsbach in Führung ging. Kurz danach rettete Schachi in der 34. Minute das Tor der Gäste, was die Führung absicherte. In der 30. Minute schlugen die Gäste erneut zu: Kytlica erzielte sein zweites Tor nach einem großartigen Zusammenspiel mit David, wodurch es 0:2 stand. Die ersten 45 Minuten endeten mit einem Hattrick von Kytlica in der 43. Minute, womit die Gäste mit einer komfortablen 0:3-Führung in die Halbzeitpause gingen.

Einseitige zweite Halbzeit

Der zweite Durchgang setzte den dominanten Auftritt der Gäste fort. In der 58. Minute markierte Kytlica sein viertes Tor, was den Spielstand auf 0:4 erhöhte. Trotz dieses Rückstands gab St. Leonhard/HW nicht auf. In der 68. Minute gelang Martin Frank ein Tor, wodurch die Heimmannschaft auf 1:4 herankam. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Schon eine Minute später erzielte Christian Gerstl nach einem Eigentor den fünften Treffer für die Ravelsbacher.

In der Schlussphase zeigte sich, dass die Gäste auch konditionell überlegen waren. Tomas Kytlica schoss in der 86. Minute sein fünftes Tor und erhöhte den Spielstand auf 1:6. Kurz vor dem Abpfiff konnte Franz Purker in der 89. Minute noch ein Tor für St. Leonhard/HW erzielen, womit der Endstand von 2:6 besiegelt wurde.

Mit diesem klaren Sieg setzte der SV Ravelsbach ein deutliches Zeichen im Kampf um die Meisterschaft. Der Union Sportverein St. Leonhard/HW kämpfte tapfer, konnte aber letztlich die offensive Übermacht der Gäste nicht stoppen. Es bleibt abzuwarten, wie beide Teams in ihren kommenden Spielen abschneiden werden.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: St. Leonhard/HW : Ravelsbach - 2:6 (0:3)

89 Franz Purker 2:6

86 Tomas Kytlica 1:6

69 Eigentor durch Christian Gerstl 1:5

68 Martin Frank 1:4

58 Tomas Kytlica 0:4

43 Tomas Kytlica 0:3

30 Tomas Kytlica 0:2

16 Tomas Kytlica 0:1

