Halbes Dutzend: USV Geras deklassiert USC Mallersbach

Spielberichte

Der USV Geras hat den USC Mallersbach in der 26. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal (NÖ) mit einem überwältigenden 6:1-Sieg geschlagen. Trotz eines ausgeglichenen ersten Durchgangs, in dem beide Teams jeweils ein Tor erzielten, drehte der USV Geras in der zweiten Halbzeit richtig auf und ließ den Gästen keine Chance.

Spannender Start mit ausgeglichenem ersten Durchgang

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 4. Minute ging der USV Geras in Führung. Lorenz Schleinzer köpfte nach einer perfekten Flanke wuchtig ins Eck zum 1:0. Die frühe Führung motivierte die Gastgeber sichtlich, doch die Mallersbacher ließen sich nicht beeindrucken. In der 9. Minute gelang Pavel Marek nach einer präzisen Ecke von Maurice der Ausgleich zum 1:1. Sein Kopfball durch die Beine des Geraser Torwarts Bühler brachte den USC Mallersbach zurück ins Spiel.

Der Rest der ersten Halbzeit verlief ohne weitere Tore, obwohl beide Teams ihre Chancen hatten. Ein Lattenschuss von beiden Mannschaften und einige vielversprechende Spielzüge hielten die Zuschauer auf Trab. Kurz vor der Halbzeitpause gab es jedoch keinen weiteren Durchbruch, sodass die Teams mit einem 1:1 in die Kabinen gingen.

USV Geras übernimmt das Kommando in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich der USV Geras entschlossen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 48. Minute stellte David Redl die Weichen mit einem Kopfballtor nach einer präzisen Flanke von Edvard Vasiljev auf Sieg. Nur wenige Minuten später, in der 64. Minute, erhöhte Vasiljev selbst auf 3:1 mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel, der leicht abgefälscht wurde.

Die Tore fielen nun in regelmäßigen Abständen. Radek Bihari sorgte in der 65. Minute nach einer Vorlage von Vasiljev für das 4:1. Die Mallersbacher Abwehr konnte dem Druck nicht standhalten und ließ zu viele Lücken offen, die der Union Sportverein Geras gnadenlos ausnutzte. In der 71. Minute erzielte Bihari sein zweites Tor des Abends, indem er den Ball mit dem linken Fuß ins lange Eck schoss, was die Fans bereits vorhergesagt hatten.

Der Schlusspunkt wurde in der 83. Minute gesetzt, als Lukas Krieg nach einer weiteren Vorlage von Vasiljev das 6:1 markierte. Die Gastgeber zeigten sich spielfreudig und nutzten ihre Chancen effektiv aus, während die Gäste aus Mallersbach nicht mehr ins Spiel fanden. Selbst eine letzte gute Möglichkeit für den USC Mallersbach in der 81. Minute, als Maurice einen Freistoß knapp verfehlte, konnte das Ergebnis nicht mehr beeinflussen.

Schließlich endete die Partie nach 94 Minuten Spielzeit mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg für den USV Geras. Die Gastgeber zeigten eine herausragende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und ließen dem USC Mallersbach kaum eine Chance.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Wayna Pawiasek (555 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Wayna Pawiasek mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.