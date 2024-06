Torfestival in Japons: SV Union Japons dominiert USV Pleißing/W. mit 6:1

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:16

In einer beeindruckenden Vorstellung bezwang der SV Union Japons den USV Pleißing/W. mit 6:1 und sicherte sich damit einen dominanten Sieg in der 26. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Schon zur Halbzeit führten die Japonser mit 3:0 und ließen den Gästen aus Pleißing keine Chance auf eine Wende. Besonders auffällig war die offensive Feuerkraft der Gastgeber, die das Spielgeschehen nach Belieben kontrollierten.

Frühe Führung und klare Dominanz

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff und schon früh zeichnete sich ab, dass der SV Union Japons an diesem Abend keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen lassen würde. Bereits in der 14. Minute gelang es Jan Kolarik, den Torreigen zu eröffnen und die Japonser mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser Treffer setzte den Grundstein für eine dominante erste Halbzeit des Gastgebers.

Nur zwölf Minuten später, in der 26. Minute, erhöhte Martin Dusak auf 2:0 für den Sportverein Union Japons. Die Defensive von USV Pleißing/W. wirkte zunehmend überfordert und konnte dem Druck der Hausherren kaum standhalten. Der nächste Schlag folgte bereits in der 30. Minute, als Adam Prucha das 3:0 für die Japonser erzielte und die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Japons baut die Führung weiter aus

In der zweiten Halbzeit machte der SV Union Japons dort weiter, wo er aufgehört hatte. Mathias Auer traf in der 62. Minute zum 4:0 und ließ den Gästen aus Pleißing kaum Raum zur Entfaltung. Doch die Pleißinger zeigten sich kämpferisch und Kevin Seiter gelang in der 63. Minute der Ehrentreffer zum 4:1. Dieser Treffer konnte jedoch den Spielverlauf nicht mehr maßgeblich beeinflussen.

Der SV Union Japons ließ sich durch das Gegentor nicht beirren und stellte weiterhin seine Offensivqualitäten unter Beweis. Martin Dusak schnürte in der 82. Minute seinen Doppelpack und erhöhte auf 5:1. Nur zwei Minuten später setzte Simon Sachata den Schlusspunkt unter dieses Torfestival und traf zum 6:1-Endstand.

Mit dieser überzeugenden Leistung sicherte sich der SV Union Japons drei Punkte. Der USV Pleißing/W. hingegen musste eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen und wird sich in der kommenden Saison wieder aufrappeln müssen.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SVU Japons : Pleißing/W. - 6:1 (3:0)

84 Simon Sachata 6:1

82 Martin Dusak 5:1

63 Kevin Seiter 4:1

62 Mathias Auer 4:0

30 Adam Prucha 3:0

26 Martin Dusak 2:0

14 Jan Kolarik 1:0

