SG Burgschleinitz/Straning gewinnt mit 3:1 gegen USV Brunn/Wild

Details Sonntag, 01. September 2024 16:49

Die Begegnung zwischen dem Union Sportclub Burgschleinitz und dem USV Brunn/Wild in der 3. Runde der 2. Klasse Schmidatal (NÖ) endete, vor rund 70 Zuschauern, mit einem klaren 3:1-Sieg für die Gastgeber. Schon in der ersten Halbzeit sicherten sich die Burgschleinitz/Straning mit drei Toren einen komfortablen Vorsprung, während die Gäste aus Brunn/Wild erst in der zweiten Hälfte zu ihrem Ehrentreffer kamen.

Dominanz in der ersten Halbzeit

Der Union Sportclub Burgschleinitz eröffnete das Spiel gegen USV Brunn/Wild mit einer beeindruckenden Leistung. Bereits in der 11. Minute ging Burgschleinitz/Straning in Führung. Marek Sehnal nutzte nach einem gewonnenen Zweikampf im Halbfeld seine Chance und schob den Ball gekonnt zum 1:0 ein.

Die Gastgeber ruhten sich jedoch nicht auf ihrem frühen Erfolg aus. In der 20. Minute erhöhte Marek Prikry nach einem großen Fehler der Brunner Defensive auf 2:0. Das Tor war das Ergebnis eines geschickten Zusammenspiels der Burgschleinitz/Straning, das die Abwehr der Gäste überforderte.

Der Union Sportverein Brunn/Wild versuchte, ins Spiel zurückzufinden, konnte aber nie zwingend in der Offensive agieren.

Stattdessen baute Burgschleinitz/Straning ihren Vorsprung weiter aus. In der 30. Minute erzielte Manuel Schnabel das 3:0. Dieser Treffer war ein harter Schlag für die Gäste, die nun einem beträchtlichen Rückstand hinterherliefen.

Aufbäumen der Gäste und Ehrentreffer

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der USV Brunn/Wild kämpferisch und wollte den Rückstand verringern. In der 54. Minute war es schließlich Mario Nakic, der den Ehrentreffer für die Gäste erzielte. Sein präziser Schuss brachte das 3:1 und gab Brunn/Wild neue Hoffnung.

Der Union Sportverein Brunn/Wild drückte weiter und zeigte in der zweiten Halbzeit eine verbesserte Leistung. Nach dem Anschlusstreffer waren die Gäste besser im Spiel und suchten vehement nach einem weiteren Treffer. Trotz mehrerer vielversprechender Aktionen gelang es ihnen jedoch nicht, den Rückstand weiter zu verkürzen.

Auch in den letzten Minuten des Spiels ließ Burgschleinitz/Straning nichts mehr anbrennen und verteidigte den Vorsprung souverän. In der 87. Minute zeigte Andreas Vogt vom USV Brunn/Wild noch einmal sein kämpferisches Herz mit einer eleganten Grätsche gegen den Knöchel seines Gegenspielers kurz vor dem Strafraum, was die Intensität der Partie unterstrich.

Am Ende blieb es beim 3:1 für die Heimmannschaft, die damit einen verdienten Sieg einfuhr. Der Union Sportclub Burgschleinitz setzte damit ein starkes Zeichen in der 2. Klasse Schmidatal und sammelte wichtige Punkte in der Tabelle. Der USV Brunn/Wild hingegen muss seine Fehler analysieren und sich in den kommenden Spielen steigern, um wieder erfolgreich zu sein.

2. Klasse Schmidatal: Burgschleinitz/Straning : Brunn/Wild - 3:1 (3:0)

54 Mario Nakic 3:1

30 Manuel Schnabel 3:0

20 Marek Prikry 2:0

11 Marek Sehnal 1:0

