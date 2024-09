USV Brunn/Wild gewinnt packendes Duell gegen SV Pulkau mit 4:3

Spielberichte

Details Montag, 09. September 2024 19:18

Der USV Brunn/Wild hat in einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Schmidatal den SV Pulkau mit 4:3 besiegt. In einer Partie, vor zirka 85 Zuschauern, voller Wendungen und Emotionen war es David Brtnicky, der mit seinem zweiten Treffer den entscheidenden Akzent setzte und seinem Team den Sieg sicherte. Die Begegnung hatte alles, was sich Fußballfans wünschen: spannende Torraumszenen, sehenswerte Tore und dramatische Wendungen.

Frühe Führung für den USV Brunn/Wild

Das Spiel begann mit viel Schwung und der USV Brunn/Wild setzte die ersten Akzente. Bereits in der 23. Minute fiel das erste Tor für die Hausherren. David Brtnicky nutzte einen schnellen Konter und überlief den gegnerischen Tormann, um souverän zur 1:0-Führung einzuschieben. Keine Minute später erhöhte der USV Brunn/Wild auf 2:0. Eine gut geschossene Freistoßflanke fand den Kopf von Edib Semic, der den Ball unhaltbar im Netz versenkte.

SV Pulkau ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 39. Minute war es Filip Damborsky, der nach einem gut getimten Steckpass vor dem Brunner Torwart Karel Prochazka auftauchte und zum 2:1-Anschlusstreffer einschob. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Hochspannung in der zweiten Halbzeit

Der USV Brunn/Wild kam besser aus der Kabine und baute seine Führung in der 58. Minute wieder aus. Florian Wanitschek zeigte sich eiskalt vor dem Tor und überlupfte den gegnerischen Torwart zum 3:1. Doch der SV Pulkau gab sich nicht geschlagen und kam in der 70. Minute erneut heran. Vincent Soriano spielte einen hohen Ball in den Strafraum, den Soska per Kopf auf Damborsky ablegte. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und verkürzte auf 3:2.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 73. Minute erzielte Filip Damborsky seinen Hattrick. Nach einem weiteren guten Steckpass von Soska zog Damborsky alleine aufs Tor und schob überlegt ins rechte untere Eck ein. Der SV Pulkau hatte nun das Momentum auf seiner Seite und drängte auf die Führung.

Doch der USV Brunn/Wild zeigte erneut Moral und kämpfte sich zurück. In der 80. Minute brachte ein Gestochere im Pulkauer Strafraum den Ball zu David Brtnicky, der mit einem scharfen Schuss ins linke untere Eck zum 4:3 traf. Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von Pulkauer Angriffen, die jedoch immer wieder von der Brunner Defensive abgewehrt wurden. In der 83. Minute traf Pulkau nur die Stange und vergab somit die letzte große Chance auf den Ausgleich.

Die Partie endete nach einer spannenden Schlussphase mit einem 4:3-Sieg für den USV Brunn/Wild. Trotz des bemühten Comebacks schaffte es der SV Pulkau nicht mehr, das Spiel zu drehen. Der USV Brunn/Wild zeigte etwas mehr Wille und Biss und gewann somit verdient. Das nächste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams verspricht bereits jetzt, ebenso spannend zu werden.

2. Klasse Schmidatal: Brunn/Wild : Pulkau - 4:3 (2:1)

80 David Brtnicky 4:3

73 Filip Damborsky 3:3

70 Filip Damborsky 3:2

58 Florian Wanitschek 3:1

39 Filip Damborsky 2:1

24 Edib Semic 2:0

23 David Brtnicky 1:0

Details

