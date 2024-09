Spannender Heimsieg für den SV Manhartsberg gegen SV Pulkau

Spielberichte

Der SV Manhartsberg sicherte sich in einem packenden Spiel gegen den SV Pulkau einen knappen 2:1-Heimsieg. In der 2. Klasse Schmidatal (NÖ) lieferten sich beide Mannschaften, vor zirka 150 Zuschauern, einen intensiven Schlagabtausch, bei dem vor allem die zweite Halbzeit an Dramatik kaum zu überbieten war. Trotz einem Rückstand konnte sich der Sportverein Manhartsberg am Ende über drei wichtige Punkte freuen.

Frühe Führung für Pulkau

Die Begegnung begann vielversprechend und der SV Pulkau setzte gleich zu Beginn Akzente. Bereits in der 21. Minute war es Matej Soska, der den Ball im Netz des SV Manhartsberg unterbrachte und die Pulkauer mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor setzte die Gastgeber unter Druck und die Manhartsberger mussten reagieren.

Nur wenige Minuten später, in der 27. Minute, kam es zu einem Elfmeter für den SV Manhartsberg. Jan Nespesny ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1. Nur sechs Minuten nach der Führung der Gäste brachte der Ausgleichstreffer neuen Schwung in das Spiel der Gastgeber.

Die erste Halbzeit blieb intensiv und beide Teams suchten weiterhin den Weg nach vorne. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 44. Minute, gelang dem Sportverein Manhartsberg der Führungstreffer. Patrick Mikolasek erzielte das wichtige Tor zum 2:1, das die Manhartsberger mit in die Halbzeitpause nahmen.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ebenso hitzig wie die erste. Die Schiedsrichterin stand oft im Mittelpunkt und ihre Entscheidungen sorgten sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans für Diskussionsstoff.

Der SV Pulkau erhöhte in der Schlussphase den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 83. Minute hatte Damborsky nach einem Eckball eine große Chance, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor.

Die 85. Minute brachte die nächste gute Aktion für die Gäste, die jedoch erneut erfolglos blieb. Als das Spiel sich dem Ende näherte, wurde es noch einmal dramatisch. In der 90. Minute hatte der SV Pulkau gleich drei Mal die Möglichkeit zum Ausgleich, doch die Manhartsberger hatten das nötige Glück, denn der Ball prallte an die Torstange. Die Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, sodass der SV Manhartsberg den knappen Vorsprung über die Zeit retten konnte.

Mit dem Schlusspfiff stand fest, dass der SV Manhartsberg als Sieger vom Platz ging. Trotz des knappen Ergebnisses und der spannenden Schlussphase konnten sich die Gastgeber über einen wichtigen Heimsieg freuen.

2. Klasse Schmidatal: Manhartsberg : Pulkau - 2:1 (2:1)

44 Patrick Mikolasek 2:1

27 Jan Nespesny 1:1

21 Matej Soska 0:1

