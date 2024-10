Packendes Remis zwischen USV Kühnring und SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 13:12

In einem spannenden Match der 2. Klasse Schmidatal teilten sich der USV Kühnring und die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf die Punkte. Die Begegnung endete, vor zirka 70 Zuschauern, mit einem 3:3-Unentschieden. Die Partie war von Beginn an aufregend, mit einem schnellen Führungstreffer für die Gäste. Ladislav Senkyrik avancierte mit seinem Hattrick zum Mann des Spiels, während Peter Nowak für die Gäste ebenso mit drei Treffern glänzte.

Blitzstart für Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf

Der Beginn der Partie war geprägt von einem starken Auftritt der Gäste. Bereits in der 10. Spielminute setzte sich Peter Nowak gekonnt durch und brachte die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf mit 0:1 in Führung. Die Hausherren, der USV Kühnring, zeigten sich von dem frühen Rückstand unbeeindruckt und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Doch die Gäste legten nur 20 Minuten später nach: Erneut war es Peter Nowak, der mit seinem zweiten Treffer in der 30. Minute das 0:2 für die Gäste erzielte. Die Anhänger des USV Kühnring mussten tief durchatmen, als sie sahen, dass ihre Mannschaft bereits früh einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlief.

Trotz des Rückschlags bewiesen die Hausherren Moral und fanden noch vor der Halbzeit eine Antwort. In der 34. Minute war es Ladislav Senkyrik, der mit seinem Treffer zum 1:2 den Anschlusstreffer für die Gastgeber markierte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung auf dem Spielfeld war greifbar.

Senkyrik und Nowak im Torrausch

Der zweite Durchgang startete furios, denn der USV Kühnring kam entschlossen aus der Kabine. Ladislav Senkyrik war es erneut, der in der 49. Minute mit seinem zweiten Tor den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Hoffnung auf einen Heimsieg keimte bei den Kühnring-Fans auf, doch die Gäste hatten etwas dagegen. Peter Nowak vollendete seinen Hattrick in der 68. Minute und brachte die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf wieder in Führung. Das 2:3 stellte die Partie erneut auf den Kopf und sorgte für Hochspannung.

In der Schlussphase des Spiels war es abermals Ladislav Senkyrik, der seine Klasse unter Beweis stellte. Mit seinem dritten Treffer in der 80. Minute glich er die Partie zum 3:3 aus und sorgte für große Erleichterung bei den Fans des USV Kühnring. Beide Teams lieferten sich in den verbleibenden Minuten einen intensiven Schlagabtausch, konnten jedoch keine weiteren Tore mehr erzielen.

Am Ende trennten sich der USV Kühnring und die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großartigen Einsatz und sorgten für eine packende Begegnung, die den Zuschauern sicherlich in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Schmidatal: Kühnring : Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. - 3:3 (1:2)

80 Ladislav Senkyrik 3:3

68 Peter Nowak 2:3

49 Ladislav Senkyrik 2:2

34 Ladislav Senkyrik 1:2

30 Peter Nowak 0:2

10 Peter Nowak 0:1

