Doppelpack: Bihari schießt Geras zum Sieg bei Irnfritz

Details Samstag, 10. September 2022 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Rund 200 Besucher kamen nach Irnfritz zum Spiel der 5. Runde zwischen dem TSV Irnfritz und dem USV Geras. Die Gäste konnten dabei einen Rückstand noch zu einem Sieg drehen. Durch ein 3:1 holte sich Geras drei Punkte bei Irnfritz.

Strömender Regen machte es beiden Teams nicht leicht ins Spiel zu finden. Bernhard Wimmer brachte den TSV Irnfritz aber in der 22. Spielminute mit einem tollen Treffer in Führung. Die Gäste aus Geras ließen sich aber dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Radek Bihari witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den USV Geras ein (31.). Dennis Schmied versenkte die Kugel nur kurz darauf zum 2:1 (34.). Zur Pause behielt Geras die Nase knapp vorn. Bihari schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (69.). Am Schluss schlug der USV Geras Irnfritz mit 3:1.

Bihari-Doppelpack brachte Entscheidung

Der TSV Irnfritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Blick aufs Klassement wird man beim Gastgeber – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Irnfritz abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zehnten Rang. In dieser Saison sammelte Irnfritz bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Geras im Tableau auf die achte Position.

Der TSV Irnfritz tritt am Samstag beim SV Ravelsbach an. Der nächste Gegner des USV Geras, welcher in zwei Wochen, am 24.09.2022, empfangen wird, ist Ravelsbach.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: TSV Irnfritz – USV Geras, 1:3 (1:2)

69 Radek Bihari 1:3

34 Dennis Schmied 1:2

31 Radek Bihari 1:1

22 Bernhard Wimmer 1:0