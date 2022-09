Sieg gegen Langau: Kühnring macht einen Satz nach vorne

Details Samstag, 24. September 2022 00:25

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Am Freitagabend trafen sich vor rund 90 Zuschauern der USV Kühnring und der SVU Langau. Durch ein 2:0 holte sich der USV Kühnring in der Partie gegen den SVU Langau drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kühnring die Nase vorn.

Die Abtastphase dauerte nicht lange an. Das Heimteam ging durch Thomas Bull schon in der zehnten Minute in Führung. Langau brauchte den Ausgleich, aber die Führung des USV Kühnring hatte bis zur Pause Bestand. Eine Viertelstunde vor dem Ende fiel dann auch die Entscheidung in diesem Spiel. Michael Preisinger schoss die Kugel zum 2:0 für Kühnring über die Linie (76.). Die Gäste konnten dem nichts entgegen setzen. Letzten Endes ging der USV Kühnring im Duell mit dem SVU Langau als Sieger hervor.

Kühnring klettert auf Platz zwei

Prunkstück von Kühnring ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst fünf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der USV Kühnring ist seit vier Spielen unbezwungen.

Bei Langau präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog Kühnring am SVU Langau vorbei auf Platz zwei. Langau fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Kühnring beim USV Brunn/Wild an, während der SVU Langau einen Tag zuvor den USV Weitersfeld empfängt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Kühnring – SVU Langau, 2:0 (1:0)

76 Michael Preisinger 2:0

10 Thomas Bull 1:0