Japons triumphiert über St.Leonhard/HW

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:56

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Etwa 65 Zuschauer kamen nach Japons. Mit 1:4 verlor St. Leonhard/HW am vergangenen Samstag deutlich gegen den SV Union Japons. Der SVU Japons erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Tomas Valek stellte die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute 15 mit dem 1:0 zur Stelle war. Martin Machacek ließ sich in der 18. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für den SV Raiffeisen Union Japons. Kurz darauf konnten die Gäste antworten. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Franz Purker in der 21. Minute. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des SV Union Japons in die Kabine. Tobias Fichtner erhöhte für den SVU Japons auf 3:1 (58.). Das 4:1 für den SV Raiffeisen Union Japons stellte Machacek sicher. In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem Ende der Spielzeit strich der SV Union Japons gegen den USV St. Leonhard/HW die volle Ausbeute ein.

Anschlusstor von Purker bleibt nur ein Ehrentreffer

Die drei Zähler katapultierten den SVU Japons in der Tabelle auf Platz sieben. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Raiffeisen Union Japons bei.

Die Abwehrprobleme von St. Leonhard/HW bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des USV St. Leonhard/HW ist deutlich zu hoch. 36 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte der USV St. Leonhard/HW bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. In den letzten Partien hatte St. Leonhard/HW kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nach der klaren Niederlage gegen den SV Union Japons ist der USV St. Leonhard/HW weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal.

Der SVU Japons stellt sich am Freitag (20:00 Uhr) bei der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt St. Leonhard/HW den SVU Langau.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SV Raiffeisen Union Japons – USV St. Leonhard/HW, 4:1 (2:1)

60 Martin Machacek 4:1

58 Tobias Fichtner 3:1

21 Franz Purker 2:1

18 Martin Machacek 2:0

15 Tomas Valek 1:0