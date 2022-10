Langau besiegt den Tabellenführer: USV Weitersfeld bekommt Dämpfer

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:59

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: 145 Besucher wurden in der Freizeitarena in Langau gezählt. Der SVU Langau stellte dem USV Weitersfeld ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:1 nach Hause. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Langau die Nase vorn.

Der USV Weitersfeld geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als David Biedrava das schnelle 1:0 für den SVU Langau erzielte. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Christoph Kanka auf Seiten von Weitersfeld per Freistoß das 1:1 (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die Heimelf konnte in Halbzeit zwei aber nochmal zusetzen. In der 63. Minute erzielte Patrik Horelica das 2:1 für Langau. Vaclav Zapletal beförderte das Leder zum 3:1 des Gastgebers über die Linie (78.). Schließlich sprang für den SVU Langau gegen den USV Weitersfeld ein Dreier heraus.

Langau springt auf Platz drei

Bei Langau präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Die drei Zähler katapultierten den SVU Langau in der Tabelle auf Platz drei. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SVU Langau.

Langau tritt am Samstag, den 08.10.2022, um 20:00 Uhr, beim USV St. Leonhard/HW an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Weitersfeld den USV Brunn/Wild.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SVU Langau – USV Weitersfeld, 3:1 (1:1)

78 Vaclav Zapletal 3:1

63 Patrik Horelica 2:1

41 Christoph Kanka 1:1

7 David Biedrava 1:0