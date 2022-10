Burgschleinitz/Straning nach Sieg bei Ravelsbach ganz oben

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:23

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Rund 120 Zuschauer sahen dieses Spiel der 11. Runde. Mit 0:3 verlor Ravelsbach am vergangenen Samstag deutlich gegen den Burgschleinitz/Straning. Die Überraschung blieb aus: Gegen Burgschleinitz/Straning kassierte der SV Ravelsbach eine deutliche Niederlage.

Lange Zeit hielt bei beiden Mannschaften die Null. Tomas Chrascina glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SG Burgschleinitz/Straning (44./45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ravelsbach gelang es nicht den Anschluss in diesem Spiel zu finden. Filip Damborsky besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den Burgschleinitz/Straning (78.). Am Ende punktete Burgschleinitz/Straning dreifach bei Ravelsbach.

Burgschleinitz/Straning führt nun das Feld der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal an

In der Defensivabteilung des SV Ravelsbach knirscht es gewaltig, weshalb das Heimteam weiter im Schlamassel steckt. Die Offensive von Ravelsbach strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SV Ravelsbach bis jetzt erst 13 Treffer erzielte. Ravelsbach musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Ravelsbach insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach dem Dreier gegen Ravelsbach führt der SG Burgschleinitz/Straning das Feld der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal an. Mit dem Sieg knüpften die Gäste an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Burgschleinitz/Straning sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Mit insgesamt 22 Zählern befindet sich Burgschleinitz/Straning voll in der Spur. Die Formkurve des SV Ravelsbach dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Sonntag trifft Ravelsbach auf den SV Raiffeisen Union Japons, der SG Burgschleinitz/Straning spielt tags zuvor gegen den UFC Drosendorf.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SV Ravelsbach – SG Burgschleinitz/Straning, 0:3 (0:2)

78 Filip Damborsky 0:3

45 Tomas Chrascina 0:2

44 Tomas Chrascina 0:1