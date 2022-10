Geras bei Langau nur mit Ehrentreffer

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:24

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Rund 110 Besucher kamen in die Freizeitarena nach Langau. Mit 1:5 verlor Geras am vergangenen Samstag deutlich gegen Langau. Der SVU Langau hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Für das 1:0 und 2:0 war Vaclav Zapletal verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (13./31.). Mit der Führung für Langau ging es in die Halbzeitpause. Nach 60 Minuten schickte der Unparteiische Florian Kobelhirt und Michael Toifl (beide Geras) mit Gelb-Rot vom Platz. Radek Bihari versenkte den Ball in der 65. Minute vom Elfmeterpunkt aus im Netz des SVU Langau. Patrik Horelica trug sich in der 84. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 3:1. Langau baute die Führung aus, indem David Biedrava zwei Treffer nachlegte (87./90.). Am Ende kam der SVU Langau gegen den USV Geras zu einem verdienten Sieg.

Vierkampf um die Tabellenführung geht weiter

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Geras festigte Langau den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung des SVU Langau funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 33-mal zu. Langau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SVU Langau acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Der USV Geras bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die Gäste mussten sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Geras insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 25 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Langau eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim USV Geras nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag trifft der SVU Langau auf den SV Ravelsbach, Geras spielt am selben Tag gegen den USV Brunn/Wild.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SVU Langau – USV Geras, 5:1 (2:0)

90 David Biedrava 5:1

87 David Biedrava 4:1

84 Patrik Horelica 3:1

65 Radek Bihari 2:1

31 Vaclav Zapletal 2:0

13 Vaclav Zapletal 1:0