Torreiches Remis zwischen Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf und Weitersfeld

Details Samstag, 05. November 2022 16:02

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Das Spiel vom Samstag zwischen der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf und dem USV Weitersfeld endete vor knapp 120 Zuschauern mit einem 4:4-Remis. Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf zog sich gegen den USV Weitersfeld achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Weitersfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Buljovcic traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Wer glaubte, Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf sei geschockt, irrte. Marek Cerny machte unmittelbar nach dem Rückschlag per Kopf den Ausgleich perfekt (6.). Thomas Gepp brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gastgebers über die Linie (13.). In der 40. Minute war Buljovcic mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Milan Musil versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 3:2 (51.). Doch die Gäste konnten erneut antworten. In der 72. Minute brachte Andreas Gschweicher den Ball im Netz der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf unter. Drei Minuten später ging Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf durch den zweiten Treffer von Gepp in Führung. Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (92.) traf Petr Cermak zum Ausgleich für den USV Weitersfeld. Letztlich gingen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf und der USV Weitersfeld mit jeweils einem Punkt auseinander.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf geht mit nun 19 Zählern auf Platz sechs in die Winterpause. Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Weitersfeld in der Tabelle auf Platz vier. Mit beeindruckenden 40 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Nur zweimal gab sich der USV Weitersfeld bisher geschlagen. Der USV Weitersfeld ist seit vier Spielen unbezwungen.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf – USV Weitersfeld, 4:4 (2:2)

92 Petr Cermak 4:4

75 Thomas Gepp 4:3

72 Andreas Gschweicher 3:3

51 Milan Musil 3:2

40 Marcel Buljovcic 2:2

13 Thomas Gepp 2:1

6 Marek Cerny 1:1

4 Marcel Buljovcic 0:1