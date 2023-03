Tore am laufenden Band für Mallersbach gegen Japons

Details Montag, 27. März 2023 00:55

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der SV Raiffeisen Union Japons blieb gegen den USC Mallersbach vorüber 100 Zuschauern chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Mallersbach wusste zu überraschen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der SV Union Japons hatte mit 5:2 gewonnen.

Der Gast geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Tomas Stajner das schnelle 1:0 für den USC Mallersbach erzielte. Mallersbach machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Milan Cermak (10.). Pavel Marek vollendete zum dritten Tagestreffer in der 31. Spielminute. Dann konnte auch der SV Union Japons erstmals anschreiben. Hannes Zotter beförderte das Leder zum 1:3 des SVU Japons über die Linie (37.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Cermak seinen zweiten Treffer nachlegte (42.) und auf 4:1 erhöhte. Nach dem souveränen Auftreten des USC Mallersbach überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Spielstark zeigten sich die Gastgeber, als Cermak (62.) und Marek (66.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Kurz vor Ultimo war noch Jan Kolarik zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SV Raiffeisen Union Japons verantwortlich (86.). Letztlich feierte Mallersbach gegen den SV Union Japons nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Dreierpack von Cermak

Der USC Mallersbach ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die siebte Position vorgerückt. Mallersbach verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der USC Mallersbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Der SVU Japons bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Raiffeisen Union Japons momentan auf dem Konto. Die Lage des SV Union Japons bleibt angespannt. Gegen Mallersbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für den USC Mallersbach ist der SVU Langau (Samstag, 19:00 Uhr). Der SVU Japons misst sich am selben Tag mit dem SG Burgschleinitz/Straning (18:30 Uhr).

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USC Mallersbach – SV Raiffeisen Union Japons, 6:2 (4:1)

86 Jan Kolarik 6:2

66 Pavel Marek 6:1

62 Milan Cermak 5:1

42 Milan Cermak 4:1

37 Hannes Zotter 3:1

31 Pavel Marek 3:0

10 Milan Cermak 2:0

8 Tomas Stajner 1:0

