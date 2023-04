Geras holt sich in Weitersfeld Klatsche ab

Details Samstag, 01. April 2023 00:50

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der USV Geras blieb gegen den USV Weitersfeld chancenlos und kassierte vor rund 150 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Der USV Weitersfeld hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Weitersfeld letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte.

Zunächst hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten kamen die Gäste auch besser ins Spiel. Die Pausenführung des USV Weitersfeld fiel knapp aus. Michael Buljovcic brachte dem USV Weitersfeld nach 45+1 Minuten mit einem verwandelten Penalty die 1:0-Führung. Kurz nach Wiederbeginn machten die Heimischen den wzeiten Treffer. Marcel Buljovcic umkurvte den Keeper und erhöhte den Vorsprung von Weitersfeld nach 48 Minuten auf 2:0. Doppelschlag: Mit dem 3:0 durch Petr Cermak schien die Partie bereits in der 49. Minute mit dem USV Weitersfeld einen sicheren Sieger zu haben. Rückstand und Unterzahl – nachdem Michael Toifl von Geras auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (62.). Andreas Gschweicher stellte schließlich in der 90. Minute den 4:0-Sieg für den USV Weitersfeld sicher, indem er aus großer Distanz treffen konnte. Am Ende kam Weitersfeld gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

Souveräner Derby-Sieg

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Geras hält den USV Weitersfeld auch in der Tabelle gut im Rennen. Offensiv sticht der USV Weitersfeld in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von Weitersfeld verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der USV Weitersfeld nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Wann findet Geras die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den USV Weitersfeld setzte es eine neuerliche Pleite, womit der USV Geras im Klassement weiter abrutschte. Der USV Geras schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 39 Gegentore verdauen musste. Geras musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USV Geras insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Geras baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Weitersfeld tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, beim SV Ravelsbach an. Einen Tag später empfängt der USV Geras den USV St. Leonhard/HW.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Weitersfeld – USV Geras, 4:0 (1:0)

90 Andreas Gschweicher 4:0

49 Petr Cermak 3:0

48 Marcel Buljovcic 2:0

46 Michael Buljovcic 1:0

