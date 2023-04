Irnfritz schießt gegen Sigmundsherberg/K. Tore am laufenden Band

Details Montag, 10. April 2023 00:05

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der TSV Irnfritz führte die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf vor 120 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 vor. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Irnfritz wusste zu überraschen. Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Gleich zu Spielbeginn nutzte Samuel Gürtler einen Abwehrfehler und traf für den TSV Irnfritz zur frühen Führung (3.). David Kasis ließ sich in der 20. Minute nicht zweimal bitten und verwertete mit einem Lupfer über den Keeper zum 1:1 für Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Jacob Kainz brachte Irnfritz nach 38 Minuten die 2:1-Führung. Geschockt zeigte sich die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf nicht. Nur wenig später war Marek Cerny praktisch im Gegenzug mit dem Ausgleich zur Stelle (40.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der TSV Irnfritz stellte mit dem 3:2 in der 48. Minute die Weichen auf Sieg und Gürtler drehte zum zweiten Mal jubelnd ab. Für das 4:2 des Gastgebers zeichnete Michael Winkler per Kopfball verantwortlich (51.). Bernhard Wimmer (67., Freistoß) und Winkler (75.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Entscheidung von Irnfritz. Letztlich feierte der TSV Irnfritz gegen Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 7:2-Heimsieg.

Irnfritz dreht nach der Pause groß auf

Durch den klaren Erfolg über Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. ist Irnfritz weiter im Aufwind.

Mit diesem Sieg zog der TSV Irnfritz an der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf vorbei auf Platz sechs. Die Gäste fielen auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

In zwei Wochen trifft Irnfritz auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 22.04.2023 beim USV Geras antritt. Kommenden Samstag (16:30 Uhr) bekommt Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf Besuch von Geras.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: TSV Irnfritz – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, 7:2 (2:2)

75 Michael Winkler 7:2

67 Bernhard Wimmer 6:2

54 Samuel Guertler 5:2

51 Michael Winkler 4:2

48 Samuel Guertler 3:2

40 Marek Cerny 2:2

38 Jacob Kainz 2:1

20 David Kasis 1:1

3 Samuel Guertler 1:0

