Klare Sache für Langau gegen Japons

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der SV Raiffeisen Union Japons steckte gegen den SVU Langau vor fast 100 Besuchern eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Langau setzte sich standesgemäß gegen den SV Union Japons durch. Der SVU Langau hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Der Tabellenprimus geriet in der zehnten Minute durch einen Freistoß-Treffer von Julian Plessl ins Hintertreffen. Lubor Trojanek trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Milan Biedrava war es, der in der 21. Minute das Spielgerät im Tor des SVU Japons unterbrachte und den Leader in Front schoss. Zwei schnelle Treffer von Trojanek (29.) und Michal Rysavy (32.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Langau. Der SV Raiffeisen Union Japons ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SVU Langau. Der fünfte Streich von Langau war Rysavy vorbehalten (55.). Tomas Valek verkürzte für den SV Union Japons später in der 67. Minute auf 2:5. Letztlich fuhr der SVU Langau einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Langau weiter das Maß aller Dinge

Nach 16 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die Heimmannschaft 41 Zähler zu Buche. Langau präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SVU Langau. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Langau zu besiegen.

Der SVU Japons muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SVU Langau weiter im Abwärtssog. Nun musste sich der SV Raiffeisen Union Japons schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV Union Japons baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Schon am Freitag ist Langau wieder gefordert, wenn der USV Kühnring zu Gast ist. Für den SVU Japons geht es schon am Samstag weiter, wenn man den USV Weitersfeld empfängt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SVU Langau – SV Raiffeisen Union Japons, 5:2 (4:1)

67 Tomas Valek 5:2

55 Michal Rysavy 5:1

32 Michal Rysavy 4:1

29 Lubor Trojanek 3:1

21 Milan Biedrava 2:1

19 Lubor Trojanek 1:1

10 Julian Plessl 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei